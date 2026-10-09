綠要抗中保台 一年役期夠嗎

國家安全不能只看買了多少武器，更要看有多少人能熟練操作、維持戰備。聯合報引述立法院預算中心評估指出，至六月底，國軍志願役人力編現比僅百分之七十六點六二，多個第一類型主戰部隊不到八成。民進黨政府既然反覆強調中共威脅，就應正面回答：現行一年義務役是否足以滿足防衛需求？

中國大陸義務兵現役期限為兩年，民進黨政府既然將其視為主要軍事威脅，就應研究對方如何培訓、留用與配置兵力。對方義務兵服役兩年，台灣卻只有一年；與此同時，政府又不斷強調防衛壓力升高，主戰部隊也持續缺員。這個差異未必足以直接判定台灣役期太短，卻足以要求政府提出具體說明：一年役期的設計，究竟如何滿足當前作戰需求？

現代武器需要的不只是學會操作，飛彈、火砲、無人機與通信裝備，都涉及專長訓練、操作熟練度及團隊協作；從「會操作」到「能作戰」，需要持續磨練。因此，兵役不能只問一年能否學會，更要問學會後，部隊還能運用多久。若官兵完成入伍、專長與部隊訓練，剛熟悉裝備、建立默契就要退伍，部隊便須反覆投入人力培訓新人，難以充分運用已經累積的能力。

政府應將義務役延長為兩年納評估，比較一年、十八個月與兩年方案，公開說明各兵科所需訓練時間、合格後有效服勤時間，及對部隊缺員與戰備能力的改善程度，不能只憑政治直覺決定。

延長役期也必須有完整配套。薪給、服役年資保障、復學及就業銜接，都應合理安排；教官、裝備、營舍與訓場，也必須具備足夠量能。同時，志願役的待遇、管理與留營問題仍須改善，不能把專業人力流失的缺口全交由義務役承擔。

民進黨既然以抗中保台作為重要政治訴求，就有責任讓兵役政策經得起實際需求的檢驗。若一年足夠，就提出訓練成果與戰備數據；若仍有不足，就應評估兩年役期的可行性，承擔改革與溝通責任。