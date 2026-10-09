讀家觀點／半夜哭泣的母親 誰接住產後憂鬱

一名剛生產的媽媽，在產檢時用手機掃了QR code自我評估，分數偏高。接下來呢？她可能拿到一張寫著「請撥打 1925」的衛教單；她家附近的醫院，卻因為健保不給付，找不到能為她做心理諮商的專業人員。

日前舉辦的「從健康邁向幸福」心理健康城市網絡論壇，以「心理健康融入所有政策」為主軸，回應行政院核定的「全民心理健康韌性計畫」：結合十三個部會、六大策略，六年預算逾五十億元；「青壯世代心理健康支持方案」提供三次免費諮商，累計服務二十七萬餘人次。這些成果值得肯定，但「融入」若只是口號，心理專業就始終「進入」不了醫療體系。

自二○二五年五月起，孕產婦產後健康照護服務方案由公費補助兩次產後照護，心理健康僅有一項：產婦以孕媽咪手冊的QR code自評愛丁堡憂鬱量表，再由醫師諮詢或轉介。立法院要求研議實質心理諮商，衛福部書面回覆：產後可參考青壯世代方案。一個全人口的通用方案如何能回應孕產婦的特殊心理照護需求？孕產婦的心理健康照護應該有其特殊考量規畫的方案。世界衛生組織的建議是篩檢之後必須接上診斷與處置，並在產前產後提供心理社會介入。但現在，孕產婦只能接觸產檢醫師進行心理照護高風險篩檢，之後卻沒有專業人員接手提供必要的心理專業服務。何況孕產期的心理困擾，遠不止產後憂鬱，還有不孕、流產、胎兒先天異常帶來的失落與創傷。

三次諮商，對短期生活困擾者或許足夠；對經歷生產創傷、反覆流產、家庭暴力或重大疾病的人完全不夠。問題的根源，在人力與給付。健保心理治療給付低至每次二六○點起跳，十六年未調整，導致醫院缺乏聘任心理師的誘因。

未來，應從篩檢轉向整合照護，把產後照護延伸為「第四孕期」，依ＷＨＯ建議，於產後四十八至七十二小時、七至十四天、六周，乃至一年內，進行結構式心理篩檢與處置，並建立孕產婦心理健康分級照護與專屬給付，由諮商心理師提供心理諮商或治療。同時修正健保心理治療支付標準，將諮商心理師納入執行人員，給付合理化，並獎助醫院聘任專職心理師（諮商／臨床），設置「心理科」或「心理室」，提供不限於精神疾患的全院病患、家屬心理健康服務。

心理健康城市的評量應納入「產檢院所心理篩檢率」、「高風險轉介後七日內接受諮商率」等孕產婦指標。由縣市政府衛生局與婦幼局編列預算，委託專業學會辦理孕產心理關懷，培訓婦產科第一線人員，並提供六至八次免費個別心理諮商、伴侶諮商、家庭諮商，以及團體諮商，建立從醫療到社區的綠色通道。

「幸福」不是宣示，而是一名半夜哭泣的母親，打得通電話、約得到人、談得夠久。當政府說要「普及全民身心健康」，請先讓心理專業真正進入醫療現場，讓每一位有需求的人，都得到適切的專業服務。