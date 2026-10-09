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法官不想判死 拿憲判當盾牌

聯合報／ 陳信宏／公務人員（台中市）

土城家暴男殺妻及小姨逃死案，新北地院稱依憲判「殺害之人數須達三人以上才構成犯罪情節最嚴重」，將憲判字第八號判決原文「僅係例示，而非列舉」，誤解讀為「殺三人以上為必要條件」，邏輯錯誤，可見法官先主觀不想判死，再找理由，失去客觀性。

憲判原文強調「上開可供認定個案犯罪情節是否屬最嚴重情形之各該犯罪情狀，僅係例示，而非列舉。於具體案件中如有相當於上開例示情狀之其他情形，足認該個案犯罪情節確屬最嚴重之情形者，自仍有系爭規定一至四所定死刑之適用」，可知法官不能拿此段當不判死之盾牌。

筆者曾多次遭遇機關將法規相反解釋，但沒想到權力凌駕於法規本身的情況也出現在法院。這不是宅心仁厚，而是先受非法律因素影響不想判死，再找理由卸責給憲判。

獨立判決確不應受輿論影響，但不能將憲判原文相反引用；法官與大法官受非法律因素影響，不想認同死刑，卻又不願承擔廢死之責，互相卸責。憲判「僅係例示，而非列舉」八字高掛，法官卻稱憲判不准判死，法律不執行是誰的問題？

憲判 法官 家暴

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