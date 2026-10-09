死刑法理不一 離人民太遠

家暴男子謝文雄持刀及球棒，當街慘殺張姓妻子和小姨子，新北地方法院國民法官日前依兩個殺人罪，判處謝男兩個無期徒刑，褫奪公權終身。如今判決全文出爐，合議庭認為謝男僅殺兩人，未達大法官一一三年憲判字第八號主文中殺害「多數人」概念，認為至少須殺三人以上始能判處死刑，引發輿論譁然。

大法官於一一三年憲判第八號為死刑設下嚴苛三要件，一、僅限於被告是直接故意殺人既遂才可處死，間接故意不包含在內。二、被告於犯罪時、審判時、在監所關押時，受精神障礙或心智缺陷影響，均不得科處死刑。三、程序法上死刑判決應經各級法院合議庭職業法官之一致決。以謝男當街殺害妻子及小姨子為例，合議庭認為須殺害三人以上、被害人幾分鐘內被砍死「沒有受到額外痛苦」，依一一三年憲判第八號解釋不符合「最嚴重罪行」定義，因此僅判處無期徒刑。

弔詭的是，在高雄城中城大樓縱火案造成四十六死、湯景華縱火案六死、李國輝縱火案九死等，被害人數都遠遠超過三人，被害人生前亦受盡痛苦。最高法院卻又認為依人權委員會二○一八年《公民公約》第六條第三十六號一般性意見解釋：「最嚴重的罪行」只限定於極端嚴重罪行，且涉及故意殺人。未故意且直接造成死亡，例如謀殺未遂、貪汙及其他經濟和政治罪行等，雖本質嚴重，但不能成為判處死刑的依據。接著最高法院即自行演繹兩公約對應到我國刑法必須基於殺人直接故意才能判死，間接故意（不確定故意、未必故意）無論被害人數多少人皆無法處死。法理邏輯前後實不一貫。

按人權的最高意旨，厥在對每一個人的平等人格、人性尊嚴、安全與基本保障的重視。兩公約的核心及真正根本，乃在於肯認所有人皆具有普世的人格與價值，加害者如是，被害者及家屬更如是。我國刑法長期模仿德國，認為刑法目的是「保障被告人權利的大憲章」，但實際上刑法離不開報應、一般預防及特別預防。早有識者正確點出「現行德國化法律架構下與我國人民心靈上的距離，可能還要遠超過台灣到德意志的空間距離」，凡此均需再事權衡調整。

法律對人的行為意識具啟示作用，我們在探討什麼是標準及如何去遵守這個標準時，其實不論是外在的約束（對犯法的人進行強制處罰），或是內在的信服（鼓勵人遵守法律價值），都可以產生遵守的效果，自發的秩序，覺己而覺他。

現行司法實務若不改善過度朝保障被告權利的方向傾斜，仍會有層出不窮「特定犯罪鞭刑」、「重罪終生監禁不得假釋」等提案。有學者即指出，對於「法律」的想像，不該僅將法律理解為靜態的規則體系，而應將法律置於社會過程、權威決策與價值選擇的動態脈絡之中加以理解。

人權的保障與實踐，並不只是抽象理念或法律概念闡述，允進一步考察人權所處整體環境的條件因素，唯有透過對現實條件的觀察與分析，才能更具體理解人權的內涵，以及如何在現實環境中形塑、追求並共享基本人權。人權的最高目標是共善—讓每個人、每個家庭和諧共生！