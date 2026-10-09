無數「迷你獨裁者」 朝夕爭權奪利

僑委會前委員長徐佳青終於請辭了！但如非年底選舉在即，徐恐仍無視法紀，蔑視社會輿論，續以國安為名，揮霍民脂民膏。委員長雖係高位，實無要權，姑且也歸類為「迷你獨裁者」。

「迷你獨裁者」一詞，是ＮＢＣ首席特派員李察．安格爾在中東廿年採訪實錄著作「全面失控」，書中對當時埃及總統穆巴拉克的長期獨裁統治，是因無數下屬藉由穆巴拉克寵信，壟斷國家行政、企業、財政等享受特權，因遍布全國百業各層級，他稱之為「迷你獨裁者」。

當前民進黨政府何嘗不是如此，連續執政超過十年，蔡政府的完全執政被香港《亞洲週刊》形容為「民選獨裁」，總統的權力可指定數千個重要職位，這些職位又有權拉攏中下級人員，合謀專權。

這類獨裁者的典型代表，為二○一八年前促轉會副主委張天欽在內部會議提出「打侯友宜」，表示「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」。

如今，「張天欽們」更肆無忌憚，如內政部與陸委會處理陸配戶籍問題，可以無視憲法及兩岸人民關係條例；上月黨產會主委林峯正抨擊最高行政法院「背離轉型正義」，原因是，黨產會追討「國民黨舊中央黨部」等三案，最高行政法院判決黨產會敗訴。又如台北市長蔣萬安之子當國際交換生，遭國教署、廉政署、監察院接力圍剿，且監察院目前無監委，該院小小調查專員竟也出面關切。上述，背後都有迷你獨裁者的影子。

早期談為官之道，總憶起宋代張載四句話「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」。然，如今一個缺乏遠見的執政黨，及所繁殖無數迷你獨裁者，朝夕爭權奪利，誰理天地民心？

近年來，報考公職人數雪崩式下降，而許多公務員更選擇離職，主因之一是不願違背良知、成為執政者的劊子手，已是重大警訊！