聽新聞
0:00 / 0:00

無數「迷你獨裁者」 朝夕爭權奪利

聯合報／ 王瑞興／退休公務員（南投市）
徐佳青日前舉行記者會宣布請辭，數度哽咽。聯合報系資料照
徐佳青日前舉行記者會宣布請辭，數度哽咽。聯合報系資料照

僑委會前委員長徐佳青終於請辭了！但如非年底選舉在即，徐恐仍無視法紀，蔑視社會輿論，續以國安為名，揮霍民脂民膏。委員長雖係高位，實無要權，姑且也歸類為「迷你獨裁者」。

「迷你獨裁者」一詞，是ＮＢＣ首席特派員李察．安格爾在中東廿年採訪實錄著作「全面失控」，書中對當時埃及總統穆巴拉克的長期獨裁統治，是因無數下屬藉由穆巴拉克寵信，壟斷國家行政、企業、財政等享受特權，因遍布全國百業各層級，他稱之為「迷你獨裁者」。

當前民進黨政府何嘗不是如此，連續執政超過十年，蔡政府的完全執政被香港《亞洲週刊》形容為「民選獨裁」，總統的權力可指定數千個重要職位，這些職位又有權拉攏中下級人員，合謀專權。

這類獨裁者的典型代表，為二○一八年前促轉會副主委張天欽在內部會議提出「打侯友宜」，表示「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」。

如今，「張天欽們」更肆無忌憚，如內政部與陸委會處理陸配戶籍問題，可以無視憲法及兩岸人民關係條例；上月黨產會主委林峯正抨擊最高行政法院「背離轉型正義」，原因是，黨產會追討「國民黨舊中央黨部」等三案，最高行政法院判決黨產會敗訴。又如台北市長蔣萬安之子當國際交換生，遭國教署、廉政署、監察院接力圍剿，且監察院目前無監委，該院小小調查專員竟也出面關切。上述，背後都有迷你獨裁者的影子。

早期談為官之道，總憶起宋代張載四句話「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」。然，如今一個缺乏遠見的執政黨，及所繁殖無數迷你獨裁者，朝夕爭權奪利，誰理天地民心？

近年來，報考公職人數雪崩式下降，而許多公務員更選擇離職，主因之一是不願違背良知、成為執政者的劊子手，已是重大警訊！

中東 國安 徐佳青

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

56.1億資產遭凍！救國團遭認國民黨附隨組織定讞 藍批司法已死、綠色獨裁

【重磅快評】徐佳青選前「被請辭」 官箴議題仍不可輕輕放過

從靜待調查到徐佳青請辭 國民黨：賴總統怕拖累沈伯洋選情 斷腕止血？

「寄生僑委會」風波 徐佳青哽咽辭委員長

相關新聞

無數「迷你獨裁者」 朝夕爭權奪利

僑委會前委員長徐佳青終於請辭了！但如非年底選舉在即，徐恐仍無視法紀，蔑視社會輿論，續以國安為名，揮霍民脂民膏。委員長雖係高位，實無要權，姑且也歸類為「迷你獨裁者」。

政務官風骨 藍綠不一般

涉入多起公器私用事件的僑委會委員長徐佳青，在綠營考慮相關爭議將成九合一選舉在野黨提款機，哽咽宣布辭職並自請行政與司法調查。但她強調，「請辭不代表承認相關指控」，還意有所指地說「造謠的無人機在台北的天空上盤旋」、「攻擊我，打Ａ並不會救到Ｂ」；民進黨發言人吳崢則反批國民黨沒有辦法用同樣標準要求自己，還有臉對民進黨酸言酸語。果真如此？

綠要抗中保台 一年役期夠嗎

國家安全不能只看買了多少武器，更要看有多少人能熟練操作、維持戰備。聯合報引述立法院預算中心評估指出，至六月底，國軍志願役人力編現比僅百分之七十六點六二，多個第一類型主戰部隊不到八成。民進黨政府既然反覆強調中共威脅，就應正面回答：現行一年義務役是否足以滿足防衛需求？

法官不想判死 拿憲判當盾牌

土城家暴男殺妻及小姨逃死案，新北地院稱依憲判「殺害之人數須達三人以上才構成犯罪情節最嚴重」，將憲判字第八號判決原文「僅係例示，而非列舉」，誤解讀為「殺三人以上為必要條件」，邏輯錯誤，可見法官先主觀不想判死，再找理由，失去客觀性。

死刑法理不一 離人民太遠

家暴男子謝文雄持刀及球棒，當街慘殺張姓妻子和小姨子，新北地方法院國民法官日前依兩個殺人罪，判處謝男兩個無期徒刑，褫奪公權終身。如今判決全文出爐，合議庭認為謝男僅殺兩人，未達大法官一一三年憲判字第八號主文中殺害「多數人」概念，認為至少須殺三人以上始能判處死刑，引發輿論譁然。

讀家觀點／半夜哭泣的母親 誰接住產後憂鬱

一名剛生產的媽媽，在產檢時用手機掃了QR code自我評估，分數偏高。接下來呢？她可能拿到一張寫著「請撥打 1925」的衛教單；她家附近的醫院，卻因為健保不給付，找不到能為她做心理諮商的專業人員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。