政務官風骨 藍綠不一般

涉入多起公器私用事件的僑委會委員長徐佳青，在綠營考慮相關爭議將成九合一選舉在野黨提款機，哽咽宣布辭職並自請行政與司法調查。但她強調，「請辭不代表承認相關指控」，還意有所指地說「造謠的無人機在台北的天空上盤旋」、「攻擊我，打Ａ並不會救到Ｂ」；民進黨發言人吳崢則反批國民黨沒有辦法用同樣標準要求自己，還有臉對民進黨酸言酸語。果真如此？

猶記十七年前國民黨馬英九政府初執政時，八八風災重創台灣，時任行政院秘書長薛香川，在父親節陪九十五歲岳父吃了一碗地瓜稀飯，卻因適值颱風期間引發輿論強烈批評，最後請辭負責。今天回頭看，這件事或許可以爭論「處分」是否過重，但有一點卻值得政界重新思考：政治責任，有時並不以法律有罪為前提。

薛香川當年既未違法亂紀，也沒有公私不分，既沒怠忽職守，更沒有貪汙腐敗，而是社會觀感出了問題便選擇離開職位，這就是所謂的政治風骨。

反觀今日政壇，政務官面對爭議的第一反應，卻愈來愈像是在打一場「個人官位保衛戰」：只要沒有違法，就認為沒有理由下台；只要司法尚未定罪，就認為政治責任尚未成立。這種觀念如果成為常態，民主政治的「責任政治」恐怕就只剩下司法判決了。

徐佳青所涉諸多爭議事端，包括：其一，被控利用特權讓兒子參加東沙島體驗營，經監察院認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，開罰新台幣十萬元。台北地檢署已將她列為貪汙圖利罪被告，由檢肅黑金專組檢察官偵辦。其二，兒子冒充「攝影官」隨行出訪，外交部與僑委會已啟動調查，北檢亦將此案併入黑金專組一併偵辦。其三，美籍丈夫唐博偉在海外遊玩時，涉嫌私自使用駐美代表處等外館公務車。外交部已請駐美、駐德代表處查明。其四，被爆二十六天走訪多國、花費公帑一百一十五萬元；近五年出國四十七次、累計五百多天，花費公帑二千餘萬等。

這些事件，樁樁件件不但存在社會觀感問題，更有觸法問題，若是發生於國民黨執政的政府，民進黨豈會善罷甘休？而依國民黨的「傳統文化」，只要有其中一件，當事者應該早就下台一鞠躬了。

民進黨在野時期，最擅長要求執政黨官員「下台負責」；只要發生爭議事件，便要求政務官辭職、院長負責、總統道歉。但執政時，卻把政治責任縮小成「等司法判決結果」，此次若非選舉迫在眼前，否則當權派人馬的徐佳青，豈會如此輕易就辭職。

其實，政務官去留的真正成熟標準應該是：事件是否嚴重影響施政、機關形象與社會信任？自己是否仍能有效履行職務？繼續留任是否會讓爭議遮蔽正常政務？

從薛香川的一碗地瓜稀飯，到今天徐佳青的爭議，真正改變的不是事件大小，而是台灣政治對「官位」的態度，過去國民黨主政時代官位是責任；今天民進黨當家卻常讓人感覺，官位是必須竭力守住的政治資產。

政務官可以沒有罪，但不能沒有責任；可以有委屈，但不能沒有擔當。這才是薛香川當時請辭留給今日台灣真正的價值。