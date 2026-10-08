國防砸錢買武器 更要有人操作

台灣面對日益升高的軍事威脅，增加國防支出有其必要。然而，預算增加只是資源投入，能否轉化為有效戰力，仍取決於部隊是否有人操作、有人維修，也有足夠時間完成訓練。

立法院預算中心資料顯示，截至今年六月底，國軍志願役整體編現比僅約百分之七十六，相較二○二一年底整體編現比百分之八十七點五七，人力缺口相當明顯。

近年國軍持續籌獲新式戰機、飛彈、無人機與各類不對稱作戰裝備，但愈先進的武器，往往愈需要長時間培養的專業操作與維修人員。問題因此已不只是「買不買得到」，而是「買回來之後誰來用」。

國防部未來提出重大武器採購計畫時，除了交代數量、價格與交付期程，也應同步公開說明所需人力、訓練期程、維修量能及留才規畫，並將這些項目納入建案成效檢驗。國防安全當然需要足夠預算，但真正值得追問的，是這些投入最終形成了多少可持續運作的戰力。