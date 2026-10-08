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蔣應跳脫毒品戰場 別隨波逐「流」

聯合報／ 鄭胤宏／中華兒童及青年協會理事長（台北市）
台北市長蔣萬安（右）7日前往昆明防治中心視察美沙冬門診，昆明防治中心主任王建淳（左）說明療法執行流程。中央社
台北市長蔣萬安（右）7日前往昆明防治中心視察美沙冬門診，昆明防治中心主任王建淳（左）說明療法執行流程。中央社

近日有民調指稱，民進黨台北市長參選人沈伯洋捲起「洋流」，支持度與台北市長蔣萬安差距追至誤差值內。當蔣鎖定沈十二年前的網路貼文攻擊，卻忽略了「洋流」爭議豈止毒品一個？

九月卅日，有台北市議員參選人赴北檢告發沈伯洋涉嫌逃漏稅；因「黑熊學院」尚未成立公司時，沈疑似以私人帳戶向美國在台協會收取四千多萬元款項，其也承認學者時期「曾以個人或組織名義申請國外補助」，豈不可滋議論？

沈伯洋之父沈土城甘以「中國台灣」之名於大陸海關登記「兆億有限公司」，貿易額還真名實相副；國民黨去年公布資料稱，自二○○八年以來共有一萬九千餘筆交易，近七成五來自大陸，總體貿易額上看十七億元。沈去年六月卻回應這不是賺紅錢，因為大陸是付美元。這種「刀切豆腐兩面光」的行徑，何德何能掌北市府？

另以改善內湖塞車問題政見為例，沈竟主張斥資九點五億興建三百多公尺的自行車橋；然而據北市府交通局研究，施工尚要封閉二車道長達兩年。對比洋流「台北順起來」的口號，沈又可曾告訴支持者，「順起來」是指花近十億封橋兩年？

當人民飽受致癌油所苦，沈伯洋任立委，在公開輿論中未見要求閣揆、衛福部長、食藥署長、甚至食安辦主任下台負責；至於選民服務，在投入台北市長選戰前，沈曾只以花蓮為責任區，對參選花蓮縣長不置可否，對台北則鮮少關心。沈更支持罷免北市橫跨八行政區的五名藍委，否定四十三萬投下不同意票的市民。

這股「洋流」已是凶險暗潮，若蔣萬安不能傾聽民意「逆流」而上，是否要市民乾脆「隨波逐洋流」？

毒品 沈伯洋 蔣萬安 台北市長

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