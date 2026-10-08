哪個是真正的沈伯洋？

我仔細讀了沈伯洋委員的熱議文。先說說成癮減害政策跨黨派有共識，且藍綠接續推動的部分吧。成癮者被定位為「病犯」，處理上應該先醫療後司法，所以檢察機關對合條件個案採取緩起訴附戒癮治療，簡稱「緩護療」。而治療方式多元，已不限於傳統限制自由的勒戒或戒治，例如推廣替代療法，對一級毒品海洛因成癮者提供口服二級毒品美沙冬。

替代療法有三大優點：其一美沙冬可以克制住海洛因藥癮算是一種「以毒攻毒」，讓成癮者尚可過正常生活；其二美沙冬比海洛因便宜的多，用號稱「鑽石粉」的海洛因代價是美沙冬的十二至廿倍，使用者毒癮發作時，往往偷盜搶在所不惜，許多更由使用者淪落成販賣者重刑犯，永不翻身；其三口服美沙冬沒有海洛因共用針頭產生的額外公衛風險。

以上所述政策都已納入「毒品危害防制條例」（毒危條例）中，而筆者即曾於二○一○年擔任政務委員時，負責過毒危條例的修法，那次目的是讓受刑人不致因在監中斷服用美沙冬，因此必須配套調派醫療人員入監，管理美沙冬服用，讓法務部與衛生署能彼此協調作業，就成本案的關鍵。後來本案在曾勇夫部長及楊志良署長支持下協調成功，同年替代療法即延伸入雲林、基隆監獄試辦。

沈文當前引發熱戰的是他所主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，疾管署已經公開聲明：一，清潔針具要由經主管機關認可的醫院或民間團體才能發放，沈所稱社區中心意義為何不清楚；二，所謂毒品意義為何不清楚，為沈辯護者把「毒品」兩字解為美沙冬，不過如果以沈文脈絡意旨是去汙名化，那麼把已經上路並正名的美沙冬替代療法又貼回毒品，對照沈文目的豈不矛盾？毒品二字真意還得作者本人解惑，也才有人代解為是否指如瑞士一般，由官方統一定點供應海洛因給戒癮失敗者做為最後手段？

可體會選舉當頭，這主張當然成為攻防焦點，但其實就沈文的Ａ、Ｂ、Ｃ三策，提供毒品和針具的主張，不過是Ｂ策除罪化不成時的次佳方案，原文如下：「如果Ｂ政策的除罪化對某些人過於偏激，那麼台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭…」，也就是說沈文主張「全面除罪化」，如果社會接受不了，那至少採取政府供給在指定場所除罪化的方案，這才是沈文被現在熱點所遮蔽住更進一步的基進主張。

但是對筆者來說，沈文最激進的部分還不是以上，而是最後一頁，沈文主張「什麼是合法的癮，什麼是非法的癮，都是歷史上政府透過法律所延續出來的霸權」。這個主張為什麼最激進，因為社會主流看法認為，合法非法之分多少反映是與非，而且應該反映社會認定的是與非，有點社會經驗的人當然知道現實上法律常受政治干擾，不過鮮有人大剌剌主張合法非法無關是非，而純粹是統治術。言下之意是即使是社會大眾，不是少數統治階級，也無權對成癮行為做出是非判斷並宣之於法，成癮生活方式也不能論以對錯，既然無以論是非對錯，當然要除罪化！

筆者認為這種無人可以評判的主張造成的倫理真空，才是沈文最激進之處！因此沈文指出路是抵抗，抵抗的方式是打破社會秩序畫分的是非，「把藥品和毒品畫上等號」。由上面主張看來，二○一四年的沈博士確是充滿後現代激情的激進青年學者無誤。

十二年後，沈博士成了台北市長參選人沈委員，他當然可以清楚說明自己改變立場，已不再是當年的激進青年。然後選民就要去判斷：二○一四年的激進青年、或是目前向主流社會逐漸靠攏的參選人人設，哪個是沈伯洋的真我？筆者也真的想知道。