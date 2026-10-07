司法「宅心仁厚」 社會焉能不亂

五日聯合報社論「恐龍法官仍橫行人間，看這幾例便知！」同日，司法院也將新北地院審理去年七月在土城當街殺死妻子和小姨子的謝男判決全文上網。新北地院以「如無其他特殊從重科刑因素，單就殺害之人數來看，須達三人以上，才符合死刑要件」為由，判二個無期徒刑。令人傻眼，難道要殺五人、十人以上，才算多人？司法如此宅心仁厚，社會焉能不亂？

台灣司法最荒謬之處，就是微罪嚴懲重罰；但對重大貪瀆及殺人案件，則很「貼心」地幫犯嫌找「脫罪理由」。百姓要求政府的其實不多，無非居住安全、行車安全、人身安全，免於脅迫、意外、殺害的威脅。萬一不幸遇上了，也期待司法公正審判、還其公道，這卑微要求在現今司法是非不分、價值顛倒氛圍下，難見青天。

司法對殺人犯的優處寬容，早已超越是非對錯、善惡黑白的判定基準，連帶模糊人的價值觀、行為規範，以至社會道德。殺人犯若真「良心未泯」，早在他動殺機時，就應知這是犯罪行為，怎會奪人性命之後再表示懺悔？這種簡單的道理，若法官仍硬拗，那真是不食人間煙火。

司法改革的陳義很高，充滿理想性，但能不能落實到公平公正的審判，才是人民最期盼的。可是從諸多光怪陸離、背離常情常理的恐龍判決看來，要老百姓相信司法的裁判品質與公正性，恐怕很難。若司法讓人感覺不分善惡、不辨好壞，也將連帶摧毀社會道德價值，徒讓奸惡之徒更視法律如無物，也讓人民更加不信任司法。