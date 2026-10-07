聽新聞
0:00 / 0:00

司法「宅心仁厚」 社會焉能不亂

聯合報／ 蕭福松／大學教師（台東市）

五日聯合報社論恐龍法官仍橫行人間，看這幾例便知！」同日，司法院也將新北地院審理去年七月在土城當街殺死妻子和小姨子的謝男判決全文上網。新北地院以「如無其他特殊從重科刑因素，單就殺害之人數來看，須達三人以上，才符合死刑要件」為由，判二個無期徒刑。令人傻眼，難道要殺五人、十人以上，才算多人？司法如此宅心仁厚，社會焉能不亂？

台灣司法最荒謬之處，就是微罪嚴懲重罰；但對重大貪瀆及殺人案件，則很「貼心」地幫犯嫌找「脫罪理由」。百姓要求政府的其實不多，無非居住安全、行車安全、人身安全，免於脅迫、意外、殺害的威脅。萬一不幸遇上了，也期待司法公正審判、還其公道，這卑微要求在現今司法是非不分、價值顛倒氛圍下，難見青天。

司法對殺人犯的優處寬容，早已超越是非對錯、善惡黑白的判定基準，連帶模糊人的價值觀、行為規範，以至社會道德。殺人犯若真「良心未泯」，早在他動殺機時，就應知這是犯罪行為，怎會奪人性命之後再表示懺悔？這種簡單的道理，若法官仍硬拗，那真是不食人間煙火。

司法改革的陳義很高，充滿理想性，但能不能落實到公平公正的審判，才是人民最期盼的。可是從諸多光怪陸離、背離常情常理的恐龍判決看來，要老百姓相信司法的裁判品質與公正性，恐怕很難。若司法讓人感覺不分善惡、不辨好壞，也將連帶摧毀社會道德價值，徒讓奸惡之徒更視法律如無物，也讓人民更加不信任司法。

司法 社論 土城 恐龍法官

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

廖元豪／為何美國媒體能槓上總統？

報導吳佩慈男友紀曉波被FBI通緝 週刊「無法舉證」酌減判賠60萬

嘉南療養院主任分享毒品減害治療 對遭貼「提供毒品」：很莫名

【即時短評】程序正義之外 當你我成為社會少數

相關新聞

「母親」豈是濫權遮羞布？

公權力的本質，是人民基於對民主制度的信任，暫時讓渡給政府的權力；公帑的本質，則是千萬基層人民在烈日風雨中辛苦積攢的一分一毫。然當掌權者將國庫當成私人提款機，把公務考察包裝成環遊世界的行程，甚至利用權位為親兒大開特權之門時，這不只是個人操守的淪喪，更是對民主憲政的羞辱。

荒唐政務官 用選票讓他們下台

僑委會委員長徐佳青近期遭爆領公帑出國，並以特權讓兒子登上軍事管制區東沙島旅遊，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避規定。民眾黨團今引述駐外知情人士爆料稱，徐佳青任內不僅讓兒子以「攝影官」身分隨訪，其夫唐博偉更將外館專屬座車當作私人用車。

讀家觀點／美重新採礦 帶給台灣的啟示

落幕不久的川習會，關鍵礦物是討論重點之一。美國政府近來大力推動「重新採礦」，將礦產資源提升到國家安全與產業發展的戰略高度。八月七日川普總統宣示，要讓美國重新成為世界的「礦產超級強權」；《時代》雜誌也以相當大的篇幅製作「美國重新採礦」專題，深入報導美國各地正在重新開發的礦區，以及採礦與地方環境、社區之間所產生的衝突。

司法「宅心仁厚」 社會焉能不亂

五日聯合報社論「恐龍法官仍橫行人間，看這幾例便知！」同日，司法院也將新北地院審理去年七月在土城當街殺死妻子和小姨子的謝男判決全文上網。新北地院以「如無其他特殊從重科刑因素，單就殺害之人數來看，須達三人以上，才符合死刑要件」為由，判二個無期徒刑。令人傻眼，難道要殺五人、十人以上，才算多人？司法如此宅心仁厚，社會焉能不亂？

GDP上雲端 工廠在熄燈

台灣今年經濟數字漂亮得令人眼睛發亮。除了台股強勢上漲逼近五萬點外，主計總處預估今年經濟成長率高達百分之十一點○五，第二季年增更達百分之十二點九三，ＡＩ與半導體出口成為最大引擎。 如果只看簡報，台灣簡直已抵達黃金年代。

情勢未明先交鋒 警察民團雙輸

警方搜索同志酒吧一事近日鬧得沸沸揚揚。警方三改說詞自傷公信力；民團將視聽導向歧視同志人權到退，輿情打勝仗。然而，警方與民團均在事實未明就隔空交鋒；加上現場氣氛火爆群眾難耐，事不關己的民眾看了之後，未必同仇敵愾，以致台灣偵察檢警長年的粗暴甚至可能違法，也被轉移焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。