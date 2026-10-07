情勢未明先交鋒 警察民團雙輸

警方搜索同志酒吧一事近日鬧得沸沸揚揚。警方三改說詞自傷公信力；民團將視聽導向歧視同志人權到退，輿情打勝仗。然而，警方與民團均在事實未明就隔空交鋒；加上現場氣氛火爆群眾難耐，事不關己的民眾看了之後，未必同仇敵愾，以致台灣偵察檢警長年的粗暴甚至可能違法，也被轉移焦點。

還原時間軸線，萬華分局於三日晚間新聞稿說沒有歧視障礙者，但已行政懲處；四日下午又改為檢視秘錄器，有言詞但非有意，明確提到祭出申誡一支；五日則連同萬華分局長，共六人處分。沒開考績會、沒有正當法律程序，只為滅火躁動，之後還原現場責任變得不可能。蔣萬安市長與甘蔗事件一樣，扛起責任道歉。其實面對三日三變的警局，應先將管理顯然失職的分局長調職；市長道歉在外界看來似乎默認了警察歧視同志。

民團揭露資訊，主要是一名新媒體創作者，放出三段抗爭人士在現場說明的影片，內容是警察說不出法條，也不告知姓名及搜索票記載的內容。歧視同志或身心障礙者的事實基礎，此時還很模糊。民團一夜之間火速集結，四日連署抗議，聲明中也僅能說「據目擊民眾指出」。約一天後，同一名創作者再釋出兩段錄音、錄影，現場警察要求收手機、言詞衝突。然而關鍵性所謂歧視言詞「殘障也能做愛」或其他歧視事證，完稿前均停留在抗爭者或媒體的轉述。

只要沒打起來，抗爭者當然稱現場民眾很配合。檢閱創作者放出影音，現場交鋒不斷，五十餘位客人你一言、我一語質疑員警，有人手伸進口袋，有可能是回手機訊息；但站在執法者角度，可能擔心民眾掏出防狼噴霧或瑞士刀。總之，現場雖然和平（沒有動手），但絕非配合。

搜索不能錄影，是檢警一直有的法律見解，仁智互見。新黨王炳忠因國安法偵查被破門時，也被關掉直播；而檢警在部分事件的粗暴與適法性，也一直是爭論焦點，卻不能直接與歧視同志畫上等號。基層員警難為，分局和市長在事實未明下道歉，未來員警執勤恐蒙上陰影。是否少數族群就是免死金牌，執法者沒有特別尊重，就是有欠教育、歷史倒退？