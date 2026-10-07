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GDP上雲端 工廠在熄燈

聯合報／ 高思安／大學兼任教授（高雄市）

台灣今年經濟數字漂亮得令人眼睛發亮。除了台股強勢上漲逼近五萬點外，主計總處預估今年經濟成長率高達百分之十一點○五，第二季年增更達百分之十二點九三，ＡＩ與半導體出口成為最大引擎。 如果只看簡報，台灣簡直已抵達黃金年代。

可是，人民過日子不是看ＧＤＰ簡報。主計總處同一份統計也告訴我們，二○二五年最高所得二成家庭與最低二成家庭，每戶可支配所得差距擴大到六點一七倍，創十四年新高；官方也坦言，ＡＩ與半導體榮景讓高所得族群受惠較為明顯。 這就是最典型的Ｋ型經濟：晶圓廠往上飛，有些家庭卻還在原地算電費、房租與孩子補習費。

更諷刺的是，這個警訊竟然還是從執政黨候選人口中說出來。民進黨台中市長參選人何欣純日前表示，她長期經營的大里、太平地區，約有六千家加工廠歇業，另有不少勞工面臨無薪假；經濟部長則回應，明年將把中小微企業相關資源由一一○億元增加至二五○億元。這個「六千家」仍只是被公開的數字，但連執政黨候選人都提醒傳產吃不到ＡＩ紅利，中央若還只忙著展示半導體成績單，未免有些黑色幽默。

人民的不安全感也不只來自薪資。法務部矯正署統計，二○二五年底全國矯正機關收容人已達六萬三千餘人，整體超額收容二千七百六十二人；截至今年三月，五十一個矯正機關中已有廿九個處於不同程度超收。監獄當然不能簡化成治安好壞的單一指標，但當收容人口持續上升，政府至少不能一面談幸福治理、一面假裝刑事司法體系的壓力只是監獄裡自己的事。

更不能忽略毒品戰場已經全面變種。警政署統計，今年前四個月查獲毒駕案件高達四七二五件，比去年同期暴增二點七倍。毒販早已不只賣海洛因、安非他命，且面對青少年還會不斷「升級」，今天叫「喪屍煙彈」，明天又可能換另一張臉。政治人物如果還只拿美沙冬、清潔針具與十多年前的「減害」概念回答今天的新興毒品問題，如何能打消人民對毒品氾濫的擔憂。

最後還有一個最誠實的指標：孩子。國發會最新人口推估指出，台灣二○二五年總生育率已降至○點六九五，並因此再度下修長期人口推估。 生不生孩子當然不是單一經濟或治安因素決定，但當年輕人看到的是房價、所得差距、工作不確定、毒品進校園與生活安全焦慮，再漂亮的ＧＤＰ都很難自動轉換成對未來的信心。

半導體可把ＧＤＰ推上雲端，但政府治理終究要回到地面。若晶圓廠燈火通明，旁邊的工廠卻熄燈；若股市創高，所得差距卻拉大；若政府忙著宣傳經濟奇蹟，監所與毒品案件卻不斷提醒「另一個台灣」的存在，那人民真正想問的恐怕不是「經濟成長率多少」，而是：這麼好的台灣，為何愈來愈多人不敢想像下一代的未來？

雲端 GDP 半導體

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