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讀家觀點／美重新採礦 帶給台灣的啟示

聯合報／ 陳信文／清大講座教授、中國材料科學學會理事長（新竹市）

落幕不久的川習會，關鍵礦物是討論重點之一。美國政府近來大力推動「重新採礦」，將礦產資源提升到國家安全與產業發展的戰略高度。八月七日川普總統宣示，要讓美國重新成為世界的「礦產超級強權」；《時代》雜誌也以相當大的篇幅製作「美國重新採礦」專題，深入報導美國各地正在重新開發的礦區，以及採礦與地方環境、社區之間所產生的衝突

值得注意的是，美國目前不少受到重視的礦區，並非全新的開發地點，而是過去曾開採、後來荒廢或大幅減產的礦區。這場「重新採礦」浪潮，表面是礦業的復興，實際卻反映出全球供應鏈、能源轉型、國家安全與環境保護間日益複雜的矛盾。

採礦的主要原因，當然是工業生產與能源之所需。從傳統的鋼鐵、水泥，到今日的電池、半導體、電子產品以及各種高科技設備，都需要從大自然取得礦產資源。這些資源支撐著現代工業，也推動著人類文明的進步。然而，採礦也可能造成土地破壞、水資源汙染、生態改變，以及對附近居民生活環境的影響。

美國「重新採礦」有其降低對特定海外供應鏈依賴的戰略考量，尤其許多關鍵礦物涉及能源、電子及國防產業。然而，過去這些礦區為何逐漸關閉或減產？其中所留下的環境問題與社會成本，仍值得重新檢視。

台灣地狹人稠、天然資源有限，與美國的地大物博當然存在很大的差異。但是，如何在維繫人類文明進步的同時，降低對自然環境的破壞，追求真正的永續發展，這個基本課題對台灣而言並沒有不同。換句話說，問題並不是「要不要發展」，而是「如何發展」。

一百多年前世界各地在考慮引進鐵路時，也曾出現對環境、土地甚至風水影響的疑慮。但從今天的眼光來看，鐵路的建設顯然對現代社會的發展具有重要意義。這並不表示當年的疑慮毫無意義，而是說，當一項建設具有長期的公共利益時，社會應該尋求降低其負面影響的方法，而不是單純以「發展」或「反對發展」二分。

台灣過去重要的煤礦、金礦，如今大多已成為歷史遺跡；台灣的礦產蘊藏量，也多不具大規模開採的經濟價值。然而，目前台灣仍存在為水泥、建材與石材生產所需的採礦活動。這些礦產一方面是維持台灣日常生活與基礎建設所必需，另一方面，採礦對山林、景觀、水土保持及地方居民所造成的影響，也持續引起社會關注。

隨著文明發展，人類對物質與能源的需求只會更加多元。未來需要從大自然取得的資源，也不會只限於傳統意義上的礦產。面對這樣的現實，因為擔心工業發展可能造成環境影響而一味排斥與拒絕，恐怕不是長久之計；但是放任工業活動對環境造成不可逆轉的破壞，更不是應該接受的結果。

對台灣而言，地狹人稠、天然資源有限，加上特殊的國際環境與供應鏈安全需求，使資源取得與產業發展問題更複雜。究竟如何在物質需求、產業發展、國家安全與環境永續之間取得平衡，不可能有一個簡單答案。真正需要的是更多科學知識、更完整的環境評估，以及社會各方持續而理性的討論。這才是「美國重新採礦」議題帶給台灣的啟示。

川習會 雜誌 衝突

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