荒唐政務官 用選票讓他們下台

僑委會委員長徐佳青近期遭爆領公帑出國，並以特權讓兒子登上軍事管制區東沙島旅遊，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避規定。民眾黨團今引述駐外知情人士爆料稱，徐佳青任內不僅讓兒子以「攝影官」身分隨訪，其夫唐博偉更將外館專屬座車當作私人用車。

外交部次長吳志中稱，此案已請駐外代表處釐清，同時為徐佳青緩頰，稱她「也是一位母親」，有責任照顧兒子。這簡單一句話，不但讓人質疑「官官相護」，更大剌剌展現「綠能你不能」的雙重標準。

徐佳青自擔任僑委會副委員長起，就帶著當時未滿十四歲的兒子周遊列國，更將兒子包裝成「攝影官」，參加所謂的「機密」行程。

外交部官員如今幫忙緩頰，稱「媽媽真偉大」；但問題是，如果一個未成年孩子可以擔任攝影官，還需要母親隨時照顧嗎？如果需要照顧，又如何能執行「攝影官」的工作？兩者顯然自相矛盾。更何況，僑委會轄下根本沒有「攝影官」的編制，說穿了，不過是魚目混珠。

徐佳青的丈夫更非中華民國外交人員，卻可以使用外館專屬公務座車四處行動，也著實令人稱羨。倘若用車途中發生事故，衍生的相關費用難道也要全民埋單？當官可以當到全家跟著出國，相關支出還可能由公帑負擔，實在令人「大開眼界」。

對此，徐佳青昨天在立法院面對國民黨立委馬文君質詢時表示，公務預算的使用都是按照過去相關規定，僅強調沒有任何圖利，遑論為自身行為道歉。行政院長卓榮泰則強調，會儘速向國人說明調查結果，同時呼籲公務員一定要自律，注意各方面觀感，以符合法律及國人要求。

然上個月喧鬧一時的台北市長蔣萬安長子赴美交換一事，未涉及公務人員職權，卻引來綠營媒體及青鳥側翼大肆批評，甚至引來沒有監委的監察院發函調查。

反觀徐佳青爭議一再發生，上回遭認定違反公職人員利益衝突迴避法，僅遭裁罰十萬元，當時她面對媒體卻疾言厲色、全盤否認；這一次態度雖收斂許多，自己人也難再找到理由公然護航，但若比較輿論撻伐及政治攻防的強度，與蔣萬安之子受到的待遇顯然大相逕庭。

民進黨再次執政十年以來，「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，究竟有多少政務官仍抱持這種心態，「只要我喜歡，有什麼不可以」？年底選戰已進入緊鑼密鼓階段，前方候選人忙著「拜票」，後方政務官卻忙著「敗票」，甚至渾然不覺。

徐佳青委員長寧得「官癌」而捨「官箴」；從去年大罷免失敗後，卓內閣僅作小幅調整，其他官員即使爭議纏身，也不見有人請辭負責。若執政團隊始終不願用政治責任回應社會質疑，那麼最終評價這些政務官的途徑就只有年底的選票了。