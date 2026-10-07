「母親」豈是濫權遮羞布？

公權力的本質，是人民基於對民主制度的信任，暫時讓渡給政府的權力；公帑的本質，則是千萬基層人民在烈日風雨中辛苦積攢的一分一毫。然當掌權者將國庫當成私人提款機，把公務考察包裝成環遊世界的行程，甚至利用權位為親兒大開特權之門時，這不只是個人操守的淪喪，更是對民主憲政的羞辱。

僑委會委員長徐佳青接二連三遭揭露的爭議行徑，以及外交部令人咋舌的護航說詞，正是台灣當前官箴敗壞、官官相護最刺眼的縮影。

台灣民眾黨立法院黨團指出，徐佳青任內出國高達四十八次，累計五三六天，公帑旅費達二三八三萬元，個人另支領日支費高達四二○萬元。試問，有哪一個民主國家的政務官，能在短短三年任期內，將近一年半時間都「在海外出差」？

當各部會高喊預算吃緊時，徐委員長卻享受全民買單的頻繁出國行程。過去她曾被踢爆出國廿六天，僅繳出五頁流水帳式報告，行程中還充斥吃甜點、看電影等休閒活動；如今最新爆料，更加深外界質疑：徐佳青的跨國公務行程，是否早已變質為由公帑補貼機票、食宿的「家族旅遊套裝行程」？

徐佳青過去就曾為親兒參加「東沙生態體驗營」修改報名條件，遭監察院裁罰十萬元，認定違反公職人員利益衝突迴避法。

更有甚者，如今她再被爆料，讓年僅十四歲的兒子以「攝影官」名義隨行出國考察，甚至連非中華民國駐外人員的美籍丈夫，都能堂而皇之駕駛駐美代表處公務車，載著一家人遊歷華府。在徐佳青眼中，國家的外交資源，儼然成了徐家專屬的旅行社與租車行。

更令人憤怒的，是整個執政團隊面對爭議的態度。

事件爆發之後，外交部政務次長吳志中竟然出面緩頰，要社會大眾「理解徐佳青是一個母親」，因為十四歲的兒子在台灣無人照顧。這種企圖以「母愛」作為辯解、為特權解套的說詞，實在荒謬。

首先，十四歲的國二學生通常已具備基本生活自理能力；若確實需要照顧，徐佳青身為政務官，也可自費安排親友或適當照護，何須動用公務資源，將孩子包裝成「攝影官」隨行出國？其次，外交部一方面宣稱已責成駐外館處查明真相，另一方面，政務次長卻先行為當事人辯護，將問題定調為母親的照顧責任。

這種未待調查完成便先替當事人尋找理由的做法，難免令人質疑，所謂調查是否只是走過場。

高官享盡特權的便利，卻可能讓基層公務員在背後承擔行政責任與壓力，這又讓恪盡職守的公務體系情何以堪？如果因為是「母親」，就能用公務資源帶孩子出國，那麼未來全台灣家有未成年子女的公務員與勞工，是否也能比照辦理？帶孩子上班、出國考察，都由國家或雇主買單？

官箴不容踐踏，民意更不可欺。母愛很偉大，卻不能由國庫埋單；「母親」是神聖的詞彙，更不該淪為政客為爭議行為辯護的遮羞布。一個屢陷公私不分、特權疑雲的部會首長，勢必面臨更嚴格的政治責任檢驗。

徐佳青的去留，考驗的不只是她個人的政治判斷，更是執政團隊對清廉與官箴究竟設下什麼標準。

面對社會質疑，與其一再以辯詞搪塞，不如完整公開事實、接受政風與司法調查，讓證據說話，也把應有的公道與尊嚴還給人民。