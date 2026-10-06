聽新聞
0:00 / 0:00

走出前門喊抓後門忙放迷思

聯合報／ 黃宗旻／文化大學法律系副教授（台北市）

日前法務部長指示全國檢察長，針對短期自由刑案件儘量運用易科罰金、社會勞動等替代處分，減輕監所負擔。的確，我國監獄總收容人數在近三年來迅速攀升，至今年八月已達六萬六千餘的新歷史高點，且仍在持續上升中。這樣的趨勢下，強化「轉向」機制、以非機構性處遇（或稱「社區處遇」）來替代監禁，是可考慮的選項。

法務部將此作法稱為「前後門刑事政策」，卻引發社會熱議，認為是「前門喊抓、後門忙放」，質疑政府高層言之鑿鑿的打詐、掃毒淪為「打假球」。批評者的質疑雖可能出於誤會，不過，的確也部分擊中我國的政策痛處。

其實，「前後門刑事政策」是指前端以易刑等方式避免犯人入監，後端則使在監者儘早出監，已經行之有年，並非近期因應監獄收容壓力才有的新作法。只是，過往這類措施主要針對高齡受刑人，避免獄中難以提供合適的照料，而轉介社區照護體系接手。這些體弱長者的安全風險較低，不致引發太多疑慮或恐慌。可是，如擴大「前後門刑事政策」的適用範圍，恐怕很難讓民眾安心。

小燈泡案被害人家屬王婉諭立委即曾在臉書貼文表示，司法無法讓她信任，擔心犯人出獄後再傷害她的其他孩子：「即便我已經是一個長期關注精神衛生議題的倡議者，我仍沒有信心，我們的網絡能夠接住它。」

並且，不僅公眾缺乏信心，公務機關內部也反映窒礙難行。報載第一線的地檢署執行科書記官表示，部長指示減少受刑人入監，只是將監所的壓力，轉嫁到另一群基層公務員身上；另有官員指出，近五年社會勞動案件成長百分之十七點四，各地檢署負責執行處遇的觀護人，一年受理的案件達五七一件，若是再擴大適用社會勞動，必須同步處理人力及執行機構量能問題。

問題的根源，在於我國法務工作偏重前端的犯罪偵查與訴追，對於後端的犯罪人矯治缺乏足夠的資源挹注，社區處遇業務的重要性更是長期被忽視。讓犯罪人在社區中進行矯治，若規畫得宜，成效往往優於監禁，只是背後需要高度複雜的前置準備。像是民眾所關心的安全配套，包括準確的風險評估、電子監控裝置、危機處理小組人員訓練等，都需要經費才能備置。並且，法務部門也須與地方政府相關局處、警察機關、社區內提供服務的社福、醫療或療養機構、學校等組成合作網絡，來確保處遇計畫的執行。可是，目前各地實際負責執行保護管束、社會勞動等社區處遇措施的觀護部門，僅為各地檢署的內部單位（觀護人室），能見度低、業務繁重吃緊，難以期待妥善發揮統籌相關事務的功能。

發展社區處遇是國際趨勢，聯合國大會在一九九○年即決議通過「非拘禁措施最低限度標準規則」（東京規則），鄰近的日、韓等國均已建構完備機制，中國大陸也在二○一九年底通過「社區矯正法」，足證這是正確、進步的方向，值得吾人虛心學習。先建構穩健的社區處遇機制，以此為前提，談「以社區處遇替代監禁」才有可行性。如能正視「前門喊抓、後門忙放」批評背後的核心痛點，也許，恰可讓這場爭議成為台灣刑罰執行往更具實效的方向轉型的契機。

監獄 後門

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

指沈伯洋推崇毒品除罪化 黃士修：別拿美沙冬療法偷換概念

北市：醫療人員運行戒治據點 非社工或社區中心

【重磅快評】沈伯洋毒品除罪化的主張 把台北帶向何方？

離線權難解親師信任危機

相關新聞

民進黨演繹「窮斯濫矣」淋漓盡致

孔子在《論語．衛靈公》中言：「君子固窮，小人窮斯濫矣。」意思是君子在困窘中仍能堅守節操，小人一旦陷入困境，便會胡作非為、不擇手段。

進步的代價 誰來承擔

隨著台北市長選舉進入白熱化，沈伯洋近日提出台北市政見，也引發外界重新檢視他過去的毒品政策主張。這場爭議不必簡化成「支持毒品」或「反對毒品」，值得討論的是：什麼是減害？減害的邊界在哪裡？當一套犯罪學理念進入城市治理，誰來承擔它的代價？

讀家觀點／運用健康幣 協助對抗致胖環境

談到肥胖，社會常把焦點放在「少吃、多動」，將體重視為個人自律的結果。然而，國民健康署二○二○至二○二四年國民營養健康調查顯示，台灣十八歲以上成年人過重及肥胖率達百分之五十一點三。當超過一半成年人面臨相同健康問題，政策就必須同時檢視個人行為與生活環境。

台美就醫有感 珍惜台灣醫療便利

最近一個多月，因為家人在赴美探親期間突然生病，數度前往醫院急診與就醫，卻始終未能找出病因，病情一度面臨延誤的風險。最後決定返台治療，所幸在台大醫療團隊診治下，很快釐清病情、對症治療，順利康復出院。

走出前門喊抓後門忙放迷思

日前法務部長指示全國檢察長，針對短期自由刑案件儘量運用易科罰金、社會勞動等替代處分，減輕監所負擔。的確，我國監獄總收容人數在近三年來迅速攀升，至今年八月已達六萬六千餘的新歷史高點，且仍在持續上升中。這樣的趨勢下，強化「轉向」機制、以非機構性處遇（或稱「社區處遇」）來替代監禁，是可考慮的選項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。