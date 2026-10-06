讀家觀點／運用健康幣 協助對抗致胖環境

談到肥胖，社會常把焦點放在「少吃、多動」，將體重視為個人自律的結果。然而，國民健康署二○二○至二○二四年國民營養健康調查顯示，台灣十八歲以上成年人過重及肥胖率達百分之五十一點三。當超過一半成年人面臨相同健康問題，政策就必須同時檢視個人行為與生活環境。

上班族午休時間有限，下午同事團購手搖飲，下班後疲憊地透過外送解決晚餐；若想規律運動，還得安排時間、尋找場地並負擔費用。這些日常情境提醒我們，健康選擇能否落實，與工時、食品供應、交通及社區設施息息相關。個人努力固然重要，環境提供什麼選項、哪些選項更方便，同樣影響健康。

因此，健康幣值得期待之處，在於為健康行為增加即時回饋。規律活動與改善飲食的效益通常需要時間累積，獎勵則能讓民眾當下感受到鼓勵。但健康幣能否產生長期效益，關鍵在於獎勵如何銜接持續支持。研究顯示，財務誘因停止後，部分身體活動改善仍可能維持，但效果依活動指標與方案而異。政策應評估民眾是否持續改變行為，以及健康風險是否改善，不能只以發放多少點數、累積多少參與人次判斷成效。

台灣的健康幣制度可朝三個方向深化。首先，獎勵符合個人條件的健康行為與進步。原本每天走八千步的人增加到一萬步，與行動受限的長者從一千五百步逐步增加到三千步，都值得支持。若只設定單一門檻，可能讓最需要協助的人難以參與。制度也應提供替代任務與非數位參與方式，照顧不同身體能力及數位使用條件。

其次，將預防保健與後續健康管理銜接起來。民眾完成符合資格與專業建議的篩檢或疫苗接種後，若發現健康風險，應有清楚的轉介與追蹤流程。例如血壓偏高者經醫師評估後，由公共衛生師及其他醫療專業人員依需求協助建立生活型態改善計畫，透過自我量測、飲食調整與定期追蹤，讓獎勵支持持續的健康改善歷程，最終養成健康行為。

第三，讓獎勵能再投入健康。未來可增加蔬果、健康餐、運動課程及健康管理服務等兌換選項，降低民眾維持健康行為的成本。資料串接也應同步建立清楚的知情同意、用途限制、退出機制及資訊安全規範。

鼓勵個人的同時，政府也必須改善致胖環境。食品標示、兒童食品行銷、校園與職場飲食、安全步行空間，以及含糖飲料政策，都應納入跨部門健康促進工作。英國含糖飲料產業稅透過課稅設計，鼓勵業者降低糖含量。官方資料顯示，二○一五至二○二四年間，納入制度範圍飲料的銷售加權平均含糖量下降百分之四十七點四。其啟示在於：公共政策能促使市場提供的產品一起改變，減輕民眾每次選擇都必須自行承擔的負擔。

ＷＨＯ「渥太華健康促進憲章」強調，健康促進需要健康公共政策、支持性環境、社區行動、個人技能與健康服務共同投入。

健康幣若能與這些工作連結，才有機會形成持續的社會支持。面對肥胖，政府需要支持人民改變，也需要改變人民每天生活的條件。健康幣的政策價值，最終應體現在健康選擇是否更容易取得、更可負擔，以及需要協助的人是否得到持續支持。