台美就醫有感 珍惜台灣醫療便利

最近一個多月，因為家人在赴美探親期間突然生病，數度前往醫院急診與就醫，卻始終未能找出病因，病情一度面臨延誤的風險。最後決定返台治療，所幸在台大醫療團隊診治下，很快釐清病情、對症治療，順利康復出院。

這段時間奔波台美兩地醫院，從急診、門診、檢查到住院，親身接觸兩套不同的醫療體系，讓我對台灣醫療有了比過去更深刻的感受。全球許多頂尖醫學院、醫學中心、生技與製藥企業集中於美國；從癌症免疫治療、細胞與基因治療，到新藥及尖端醫療科技，美國長期扮演世界醫學創新的重要引擎。然而，是否就代表一般民眾也擁有最好的就醫體驗？答案恐怕沒有這麼簡單。

根據全球生活資料庫Numbeo公布的二○二六年中Health Care Index，台灣為八十七點一，排名全球第一，美國為六十六點九，位居第四十一名。Numbeo並非ＷＨＯ的官方醫療排名，也不是比較癌症存活率或醫學研究成果，而是透過使用者問卷，評估醫護專業、診斷速度、設備、效率、費用及便利性，因此更接近民眾實際使用醫療體系的感受。台灣在這一點上奪魁，實至名歸；美國即使擁有頂尖醫學院與知名醫院，對病人的照護仍遠不及台灣便利。

台美醫療間還有一項值得注意的差異，那就是資深醫師與一般病人之間的距離。在美國大型醫學中心，醫療、研究與教學分工較為明確，具有國際聲望的教授或研究型醫師，可能將相當比率的時間投入研究、臨床試驗及人才培育。台灣卻很不一樣。即使已是教授、科主任、部主任，甚至身兼院級行政職務，仍固定每周看診、查房與開刀。對一般民眾而言，最大的好處就是「高手仍然在第一線」。

在台灣，病人只需負擔相對有限的掛號費及部分負擔，就有機會接受擁有二、三十年臨床經驗的教授或主任診治。遇到複雜疾病時，能迅速接觸經驗豐富的資深專科醫師。

再加上台灣全民健保覆蓋率接近百分之百，而國民醫療保健支出占ＧＤＰ比率相較美國低得多。台灣以相對有限的資源，支撐了一套高度普及、便利，又能讓一般民眾接觸高階專科醫療的制度。

然醫療資源終究有限。台灣看病方便、費用相對低廉，也容易讓人忽略醫療背後真正的成本。小病頻繁跑大醫院、重複看診與檢查，甚至把急診當門診使用，不僅增加健保負擔，也可能排擠急重症病人。享受醫療便利的同時，我們也有責任珍惜它。

政府更應該珍惜支撐這套制度的醫護人員。我們不能一方面以台灣「便宜、方便、高品質」的醫療為傲，另一方面卻讓這些成果長期建立在醫師、護理師及其他醫事人員的高工時與高壓力之上。

政府應增加醫療資源投入，提高醫療保健支出占ＧＤＰ的比率，特別是把「留住醫療人才」視為重要政策。改善醫護薪資與福利、合理配置人力，並讓高風險、高強度的急重症醫療獲得合理給付，讓年輕醫師願意投入高難度科別，都是維持台灣醫療品質不可迴避的課題。一套真正好的醫療制度，不只是讓病人看得起病，也應該讓照顧病人的人願意留下來。

這次的經驗讓我重新認識台灣醫療的價值。它真正值得珍惜的，不只是世界排名，而是當普通人生病時，仍能在合理的時間與負擔下，獲得高水準的醫療照顧。

我們今天所享有世界第一的醫療便利，從來不是理所當然。政府必須要增加醫療投資、不虧待醫護，才能讓台灣這項珍貴的資產長久延續。