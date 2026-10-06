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民進黨演繹「窮斯濫矣」淋漓盡致

聯合報／ 陳國祥／資深媒體人（台北市）

孔子在《論語．衛靈公》中言：「君子固窮，小人窮斯濫矣。」意思是君子在困窘中仍能堅守節操，小人一旦陷入困境，便會胡作非為、不擇手段。

這句話用來形容當下的民進黨，再貼切不過。從台北市長選舉中動用網路力量灌爆對手臉書，到行政院長卓榮泰八度以「不副署」手段阻擋立法院三讀通過的法案，民進黨在權力困局中的種種行徑，已然將「窮斯濫矣」四個字演繹得淋漓盡致。

二○二六年台北市長選戰，近期藍營翻出民進黨候選人沈伯洋二○一四年以筆名「撲馬」撰寫的文章，質疑其主張在社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭、將毒品與藥品畫上等號。蔣萬安隨即發文表態「反毒沒有模糊空間」。未料此舉竟引爆大量留言灌入其臉書，飆升至五十餘萬則，創下臉書單日留言紀錄。

這正是民進黨「窮斯濫矣」的又一表現，無法以政策說服選民，只能靠側翼操作和網路攻勢試圖扭轉頹勢。民進黨長期以來以側翼網軍攻擊對手的紀錄斑斑可考，從之前「台北鼠患」議題，綠營側翼被發現在「南鼠北送」進行政治操弄，到新北市長選舉中將匿名網路貼文納入媒體素材攻擊對手，這種操作模式早已為人詬病。

網路操作是民進黨在選舉中之「濫」，行政院長卓榮泰屢次的「不副署」，則是在憲政體制中之「濫」。如今民進黨淪為「雙少數政府」，面對在野黨主導於立法院通過的法案，卓榮泰竟八度以「不副署、不公布、不執行」的方式，技巧性「否決」立法院三讀通過的法律，連沒有政治色彩的民生法案都封殺。卓榮泰的做法，不僅公然違反行政與立法的憲政關係，更嚴重違反民主多數決原則，實質上跨越了憲政民主的紅線，形成行政少數獨裁。

卓榮泰竟宣稱「被迫利用不副署，為人民守住憲法的大門」；對這種將違憲行為包裝成「守護憲法」的荒謬邏輯，民眾黨引《菜根譚》言「君子而詐善，無異小人之肆惡」回敬，諷刺卓揆是假好心、真作惡的偽君子。

民進黨的困境，根源在於其執政的正當性基礎不斷流失，靠選戰起家的民進黨恐正陷入政治低迷；只剩下選舉機器，其他方面都提不起興趣，也沒有能力執行。執政多年來兩岸衝突、內部撕裂、少子化、低薪高房價無解，民進黨的無能早已勝於作為。

執政黨在選舉中只能靠網路操作與側翼攻擊、只能靠鑽巧門「不副署」來阻擋國會代表的多數民意，施政卻拿不出亮眼的成績單，其陷入「窮」境已是不爭的事實。在困窘之中，民進黨選擇的卻不是反省與調整，反而更加肆無忌憚地濫用權力、踐踏制度、撕裂社會。

這正是孔子所說的「小人窮斯濫矣」，不是窮於財富，而是窮於正當性、窮於民意支持、窮於治理能力，最終只能在濫權與濫言中尋找出路。民進黨若繼續在這條路上執迷不悟，年底的選舉結果，台灣人民將給出最直接的答案。

民進黨 藍營 沈伯洋

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