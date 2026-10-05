讀家觀點／白色恐怖受難者vs.紅色特工

聯合報日前有一則新聞，大陸高調紀念潛伏台灣三位殉職特工，遺骨分別入祀家鄉烈士墓園，中共中央則於九月底在北京「西山無名英雄紀念廣場」舉行「隱蔽戰線英烈紀念儀式」；但不解的是這三位特工卻被民進黨政府的「轉型正義」歸為「白色恐怖受難者」；被國民黨殺掉，但共產黨紀念、民進黨肯定，他們到底是「好人」還是「壞人」？

三位特工都是兩蔣時期被處決的，林範是發展組織，傳遞軍警情報，一九五○年在馬場町槍決，一九九七年被中共追認革命烈士；于成志參與策反國民黨部隊起義，一九五一年被殺；張文信在海外組建華僑解放聯盟，被國民黨特工捕獲押解回台，一九五六年殉難。

以五○年代的「政治正確」來講，這三人都是意圖顛覆政府的敵人，但以現在民進黨的轉型正義標準來看，似乎只要未經公平審判，被國民黨殺掉，就和二二八、白色恐怖期被殺的民眾一樣，都是「政治受難者」，但「政治受難者」可以這樣定義嗎，似乎印證了「敵人的敵人就是同志」這句話。

「敵人的敵人就是同志」是古老的政治鬥爭技巧，毛澤東在〈中國社會各階級的分析〉曾提出類似的主張；後來蔣介石效顰，就說「不是敵人就是同志」，以號召共軍弟兄「起義來歸」。所以民眾的解讀就成了「敵人（兩蔣的國民黨）的敵人（共產黨）就是同志（和我們同掛的白色恐怖受難者）」。

但這樣的解讀，不是和目前民進黨的價值產生衝突？在「抗中保台」的大纛下，敵人是「境外敵對勢力」的中國共產黨，因此「黑熊」告訴民眾要提防可能的「在地協力者」，包含陸配、宮廟、里長、軍人、商人、教授，甚至在路邊胡亂拍照的路人甲與路人乙。

在此架構下，兩蔣時期的共諜不但是「在地協力者」，還是如假包換的「境外敵對勢力」，怎會變成「白色恐怖受難者」？若依此標準，現在民進黨抓到的「共諜」，算是刑事犯，還是另一種態樣的政治受難者？

潛伏敵方的特工為政治信仰而犧牲，無論是我方還是對方，都是英勇的行為，但價值隨著政治需要而改變；昔日的「非」，今日因政治正確就變成「是」，相同事件在不同價值體系就形成不同評價。

明末李自成事件，國民黨史觀稱為流寇；共產黨則稱為「農民起義」，黃巾之亂、黃巢之亂也是。鄭成功，國民黨與共產黨都尊崇，但政治意義完全不同。國民黨認為是光復台灣的民族英雄，立志反攻大陸的歷史象徵；共產黨的評價是反抗帝國主義殖民侵略、奉明正朔、維護國家領土完整，是兩岸統一的樣板。但尷尬的是，鄭成功的事態與民進黨價值不同，因此民進黨政府對鄭成功冷處理，將其祭典由中央悄悄降為地方，草草了事。

歷史服務政治，何其荒謬？轉型正義是面對過去威權政府造成的政治迫害與人權侵害，透過真相調查、制度改革及補償，讓社會重新反省與建立和諧；但將「白色恐怖受難者」與「紅色特工」混為一談的處理，顯然過於粗糙。