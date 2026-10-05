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莫讓學校淪為政策提款機

聯合報／ 楊智強／全教總政策部副主任（嘉縣新港）

今天世界教師日，國際勞工組織與聯合國教科文組織當年共同通過的「關於教師地位的建議書」屆滿六十周年。如今教育事業卻充滿了一甲子前難以想像的挑戰，包括數位科技、人工智慧、氣候變遷、多元包容、學生心理健康等。

國際教育組織呼籲，面對新時代的教育挑戰，各國政府必須落實基層社會對話與集體協商；政府在引入任何新興業務、法規或政策宣導前，不應僅憑行政命令即要求校園吞下，還必須賦予第一線實質的參與權和協商空間。

反觀台灣，面對新挑戰，教育主管機關的慣性解方僅是堆疊研習時數、增列填報指標與繁瑣調查。口號式的行政減量，掩蓋不了學校淪為政策提款機的現實；薪資待遇在通膨下失去競爭力，微薄的導師和行政加給難敵超載工時；校園動輒得咎的濫訴風氣，更瓦解了親師互信，逼得教師走向「防禦性教學」自保。專業自主與實質保障雙雙失衡，優秀人才當然用腳投票。

誠如全教總等教師團體長期疾呼的，捍衛教師的勞動尊嚴才是尊師重道。面對無止盡的職責外包，唯有落實行政專職化、停止口號式的行政減量；將備課教學與關懷孩子的時間還給老師，才是造福國家未來主人翁的根本之道。

校園 提款機 學校

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