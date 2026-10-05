當老師後盾不應只是標語

今天是世界教師日。今年適逢聯合國教科文組織與國際勞工組織發布「關於教師地位建議書」六十周年，國際教育組織以「與師同行」為主題，呼籲各國正視師資短缺、工作過勞與專業自主受損；若教師的專業、尊嚴與工作條件持續被消耗，教育品質就不可能穩固。

回到台灣，主政者一再說要當老師的「後盾」，卻總是在爭議時要求共體時艱。據台灣教育產業工會調查，基層教師對教育部的施政滿意度平均僅二點三七分，高度不滿者近八成。這已非對個別政策不信任，而是教育體系正在崩解。

其中，校事會議制度的爭議，正是教師專業不斷被消磨的縮影。處理不適任教師雖然必要，但現行校事會議卻讓教師動輒得咎、人人自危，專業判斷空間遭到嚴重壓縮。教師為了自保，只能少做少錯、明哲保身，這對學生絕非好事。「建議書」第八十七條明定，教師之主要任務為教學，應保障其專注於教導學生，避免因繁雜行政事務分散精力，可為借鏡。依此，教育部若僅技術性微調，卻不願面對制度造成的寒蟬效應，校園紛擾不會停止。

更根本的問題是，近年許多專案打著創新與照顧之名，卻把學校變成政策提款機；諸如班班喝鮮奶、校園愛心球、行政減量等政策，基層普遍無感甚至怨聲載道。雙語政策爭議未解，卻加碼外師教授藝能科；面對全國性師資荒，官方又以「師資準備率近百分之百」等數字粉飾太平。

「教師荒」不是沒有老師，而是沒有適合且合格的老師。正式教職吸引力崩解、聘用條件惡化，連代理教師都選擇離開時，政府卻以降格招募、無證常態化來飲鴆止渴，甚至無視現職教師超鐘點授課燃燒生命，完全背離了「建議書」尊崇教學專業的核心精神。

教師短缺、工作過勞、公共投資不足、專業自主受損，是各國的共同危機。「建議書」第一四一條明確揭示，面對教師短缺，任何應急措施都只能是暫時性例外，絕不能本末倒置而犧牲專業標準；第一四五條則宣示「改善教師社會經濟地位與僱用條件，是克服師資短缺、吸引與留住優秀人才的最佳途徑」，這些原則與國內教育界的訴求不謀而合，也證明減壓與調薪須雙管齊下。

「當老師後盾」不該只是應景標語，而須成為教育治理的核心精神。具體而言，政府應從三方面著手：第一，落實薪資保障與制度化調薪，從根本上大幅提升教職吸引力。第二，落實行政專職化，畫清校園業務邊界，停止無意義的評鑑、專案與宣導，讓「教學回歸專業、行政回歸支援」。第三，改善工作條件，調降授課節數，開足特教、偏鄉和學習扶助員額，並使「數位離線權」真正法制化，以保障教師課後與假日不受非緊急訊息干擾。

改善教師職場環境已成各國共同倡議，台灣教師的處境不能年年原地踏步。教育要突圍，靠的不是更多煙火，而是主政者願意坐下來傾聽基層聲音，把「支持老師」從口號變成制度。積極提升教師專業地位，讓教師安心教學、學生好好學習；這道理雖然簡單，卻是化解校園紛擾、提升教育環境的起點。