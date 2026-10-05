聽新聞
0:00 / 0:00

當老師後盾不應只是標語

聯合報／ 羅德水／教（台北市）

今天是世界教師日。今年適逢聯合國教科文組織與國際勞工組織發布「關於教師地位建議書」六十周年，國際教育組織以「與師同行」為主題，呼籲各國正視師資短缺、工作過勞與專業自主受損；若教師的專業、尊嚴與工作條件持續被消耗，教育品質就不可能穩固。

回到台灣，主政者一再說要當老師的「後盾」，卻總是在爭議時要求共體時艱。據台灣教育產業工會調查，基層教師對教育部的施政滿意度平均僅二點三七分，高度不滿者近八成。這已非對個別政策不信任，而是教育體系正在崩解。

其中，校事會議制度的爭議，正是教師專業不斷被消磨的縮影。處理不適任教師雖然必要，但現行校事會議卻讓教師動輒得咎、人人自危，專業判斷空間遭到嚴重壓縮。教師為了自保，只能少做少錯、明哲保身，這對學生絕非好事。「建議書」第八十七條明定，教師之主要任務為教學，應保障其專注於教導學生，避免因繁雜行政事務分散精力，可為借鏡。依此，教育部若僅技術性微調，卻不願面對制度造成的寒蟬效應，校園紛擾不會停止。

更根本的問題是，近年許多專案打著創新與照顧之名，卻把學校變成政策提款機；諸如班班喝鮮奶、校園愛心球、行政減量等政策，基層普遍無感甚至怨聲載道。雙語政策爭議未解，卻加碼外師教授藝能科；面對全國性師資荒，官方又以「師資準備率近百分之百」等數字粉飾太平。

「教師荒」不是沒有老師，而是沒有適合且合格的老師。正式教職吸引力崩解、聘用條件惡化，連代理教師都選擇離開時，政府卻以降格招募、無證常態化來飲鴆止渴，甚至無視現職教師超鐘點授課燃燒生命，完全背離了「建議書」尊崇教學專業的核心精神。

教師短缺、工作過勞、公共投資不足、專業自主受損，是各國的共同危機。「建議書」第一四一條明確揭示，面對教師短缺，任何應急措施都只能是暫時性例外，絕不能本末倒置而犧牲專業標準；第一四五條則宣示「改善教師社會經濟地位與僱用條件，是克服師資短缺、吸引與留住優秀人才的最佳途徑」，這些原則與國內教育界的訴求不謀而合，也證明減壓與調薪須雙管齊下。

「當老師後盾」不該只是應景標語，而須成為教育治理的核心精神。具體而言，政府應從三方面著手：第一，落實薪資保障與制度化調薪，從根本上大幅提升教職吸引力。第二，落實行政專職化，畫清校園業務邊界，停止無意義的評鑑、專案與宣導，讓「教學回歸專業、行政回歸支援」。第三，改善工作條件，調降授課節數，開足特教、偏鄉和學習扶助員額，並使「數位離線權」真正法制化，以保障教師課後與假日不受非緊急訊息干擾。

改善教師職場環境已成各國共同倡議，台灣教師的處境不能年年原地踏步。教育要突圍，靠的不是更多煙火，而是主政者願意坐下來傾聽基層聲音，把「支持老師」從口號變成制度。積極提升教師專業地位，讓教師安心教學、學生好好學習；這道理雖然簡單，卻是化解校園紛擾、提升教育環境的起點。

標語 老師 教育部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世界教師日前夕 9大教師工會提3主張籲賴政府借鏡國際

教師防禦性教學 學者示警：台灣教育恐慢性自殺

開學近1個月仍缺師 教團籲正視「荒唐、慌張、荒漠化」國家級體制危機

教長鄭英耀致教師公開信：成為大家後盾

相關新聞

波波漫畫

波波漫畫

首都市長選舉 別只爭一根針

近日民進黨台北市長參選人沈伯洋因二○一四年曾在網上發文，主張「把毒品和藥品畫上等號」、「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」等言論，引發爭議。台北市長蔣萬安陣營認為這樣的說法是在「美化毒品」，而嚴正譴責。這場爭論的焦點其實不在政府是否該提供「乾淨的針頭」，而是台灣究竟要不要走向「毒品除罪化」？

毒品減害 不是「吸毒沒關係」

對毒品政策的爭論成為台北市長選舉政治攻防焦點。對於減害，社會上總會出現直覺性的反彈：這樣做，不就是默許吸毒嗎？這種擔憂可以理解。但台灣推動減害政策的經驗，或許可以給我們一個截然不同的答案。

讀家觀點／白色恐怖受難者vs.紅色特工

聯合報日前有一則新聞，大陸高調紀念潛伏台灣三位殉職特工，遺骨分別入祀家鄉烈士墓園，中共中央則於九月底在北京「西山無名英雄紀念廣場」舉行「隱蔽戰線英烈紀念儀式」；但不解的是這三位特工卻被民進黨政府的「轉型正義」歸為「白色恐怖受難者」；被國民黨殺掉，但共產黨紀念、民進黨肯定，他們到底是「好人」還是「壞人」？

離線權難解親師信任危機

教育部為維護教師非上班時間的休息權益，推動教師下班「離線權」，保障老師不必隨時回覆訊息。政策立意雖好，但令人費解的是，今天的校園環境究竟怎麼了？讓老師必須要「畫清界線」才能安心過好每一天？

當老師後盾不應只是標語

今天是世界教師日。今年適逢聯合國教科文組織與國際勞工組織發布「關於教師地位建議書」六十周年，國際教育組織以「與師同行」為主題，呼籲各國正視師資短缺、工作過勞與專業自主受損；若教師的專業、尊嚴與工作條件持續被消耗，教育品質就不可能穩固。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。