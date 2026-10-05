離線權難解親師信任危機

教育部為維護教師非上班時間的休息權益，推動教師下班「離線權」，保障老師不必隨時回覆訊息。政策立意雖好，但令人費解的是，今天的校園環境究竟怎麼了？讓老師必須要「畫清界線」才能安心過好每一天？

自校事會議制度實施以來，浮濫投訴與繁複的調查程序引發不少爭議。當教學上的不同意見、日常管教的爭議，甚至親師之間的誤會，動輒被推向調查流程，老師光是忙著蒐證、說明與辯白，就已心力交瘁；校長也疲於處理程序，讓原本應花在孩子身上的教學與輔導工作受到排擠。

教育部雖然修正受理與分流機制，也宣布進入校事會議的比例下降了，但數字減少不等於信任恢復。老師還敢不敢放手管教？校長能否做教師的後盾、承擔教育重任？才是真正的考驗。

為因應失序的校園，政府陸續給教師身心調適假，最近又推「離線權」，體恤老師的用心值得肯定。然假休完了回到學校，還是得面對不可測的猜疑與投訴。若政府無法對症下藥做好源頭管理，即使這些喘息措施做得再多，也難以喚回大家對教育的熱情與信心。

「孩子在哪裡，老師就在哪裡」，道出的是老師把孩子放在心上、視如己出的真情。這份關懷出於自願，卻不能變成全天候待命的要求，也不能拿來衡量老師用心與否，畢竟老師也得安心休息才有心力照顧孩子。然一旦親師之間缺少信任，凡事都得先畫清界線，連一句關心、一個提醒都怕引禍上身，那麼老師就算再有熱情，也會慢慢冷卻。

「離線權」若缺乏完善配套，恐又衍生更多爭議。例如，孩子晚上回家說受了委屈，家長要求立刻處理，老師希望隔天到校了解，該由誰判斷事情急迫與否？若老師因未即時回覆而被投訴，主管機關又能給予什麼保障？中央若只是發布原則，卻把執行難題留給地方與學校，到時因各校做法不一，恐又將成為家長之間比較與投訴的理由。中央應該統一訂定明確準則，建立緊急事件的通報與處理機制，不能把全天候待命的負擔轉嫁給老師或校長。

治本之道，還是要回到校園事件處理機制。教育部應徹底檢討現行校事會議制度，若無法透過改革解決問題，就應考慮廢止，另建專業、公正的替代機制。一般教學與管教爭議，優先透過溝通與輔導改善；涉及違法或嚴重侵害學生權益的事件，則應依法通報，交由專業機制調查處理。絕不能把一般管教爭議輕率升高為不適任調查，也不能讓確實侵害學生權益的事件被輕輕放下。

教育是百年大計，孩子的成長不能重來。要保障老師下班休息，也要讓老師上班時能有尊嚴地教學、安心地管教。教育政策的重點，應該放在重建親師互信，讓老師的用心受到理解、付出得到支持，願意留在校園裡，繼續為孩子盡一份心力。