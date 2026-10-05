毒品減害 不是「吸毒沒關係」

對毒品政策的爭論成為台北市長選舉政治攻防焦點。對於減害，社會上總會出現直覺性的反彈：這樣做，不就是默許吸毒嗎？這種擔憂可以理解。但台灣推動減害政策的經驗，或許可以給我們一個截然不同的答案。

二○○四年，台灣爆發了一場公衛危機，海洛因使用者共用針頭，愛滋病毒在黑暗中悄悄蔓延。二○○五年，全國新增通報三三七八名ＨＩＶ感染者，高達百分之七十二與注射毒品有關。政府面臨一個艱難的抉擇：繼續以嚴刑峻法對抗毒品，還是改採更務實的路？

後來台灣選擇了後者。政府在全國每個縣市推行三管齊下的減害計畫：第一，針具服務：提供無菌針具、回收用過的針具，並搭配衛教，提供的是針具，不是毒品；第二，美沙冬替代治療：在醫療院所，以口服、受管制的藥物，取代高風險的靜脈注射海洛因；第三，衛教：改變「只有共用針具才危險」的迷思，因為共用稀釋的海洛因溶液同樣會傳染。台灣的做法，並不是在社區發放毒品，而是用衛生政策改變了使用毒品者的人生。

到二○一八年，ＨＩＶ新增感染者中，與注射毒品相關的比率從百分之七十二驟降至百分之二。如今，每年因注射藥癮而新通報感染者僅占極少數。

然而，批評者仍有一個揮之不去的疑問：減害計畫會不會「傳遞錯誤訊息」，讓更多人踏上吸毒之路？國家衛生研究院副院長陳為堅教授團隊分析台灣自二○○六年實施全國性減害計畫後，對二○○一年至二○一七年間逾廿六萬名初犯毒品者的長期追蹤調查，研究發現：二○○六年計畫實施後，海洛因初犯率立即下降至每十萬人廿二點三七人。更重要的是，這個效果在年輕族群中尤為顯著。

然而，海洛因的退場不代表毒品問題消失。甲基安非他命（冰毒）在二○一五年後重新崛起，成為初犯者最常見選擇；愷他命則在二○○九至二○一三年間席捲年輕族群，一度超越海洛因與冰毒，成為卅歲以下初犯者首選。二○二四年「喪屍煙彈」依托咪酯與毒駕，堪稱近年台灣治安、交通安全與公共衛生領域進程最快、規模最大的新型態危機。

長期以來，亞洲許多國家以「嚴刑峻法才能遏止毒品」為由，拒絕採納減害策略。但是二○○六年台灣的減害計畫，用數據清楚顯示：單靠懲罰，無法阻止人們注射成癮藥物，但是正確的公共衛生政策，可以改變人的行為及其一生。

台灣成功的減害經驗值得國人驕傲。面對毒品，道德譴責從來不是解方。減害不是縱容，而是承認人性的複雜，以及毒品問題的公衛本質。不是「吸毒沒關係」，而是「我們不願意讓你因為一個錯誤的選擇，就用生命來付出代價」。