聽新聞
0:00 / 0:00

首都市長選舉 別只爭一根針

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

近日民進黨台北市長參選人沈伯洋因二○一四年曾在網上發文，主張「把毒品和藥品畫上等號」、「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」等言論，引發爭議。台北市長蔣萬安陣營認為這樣的說法是在「美化毒品」，而嚴正譴責。這場爭論的焦點其實不在政府是否該提供「乾淨的針頭」，而是台灣究竟要不要走向「毒品除罪化」？

乾淨針頭交換並不是什麼新政策。台灣自二○○五年早已推動毒品減害計畫，包括清潔針具、戒毒轉介及相關醫療照護；政府也透過美沙冬等替代療法，協助鴉片類藥物成癮者降低對海洛因等毒品的需求。然而，這些政策的目的，是為了降低疾病傳播及其他公共衛生的危害，並不等同允許毒品合法化。

從醫學與藥理學的分類來看，具有藥理作用的物質當然可能同時具有醫療用途與濫用風險。嗎啡可以在醫療上做為止痛藥，但非法濫用嗎啡仍然受到毒品法規管制；美沙冬也是治療鴉片類成癮的重要藥物，但它之所以成為治療工具，是因為經由醫療體系、適當劑量及專業監督使用，而非是可以在社區中心隨意提供給吸毒者的毒品。台灣現行的「毒品危害防制條例」也明確區分毒品及醫藥、科學用途的麻醉藥品管理。

因此，若把毒品與藥品畫上等號，刻意將「藥」與「毒品」混為一談，不是無知、就是虛偽，難免讓人質疑莫非要為「毒品除罪化」鋪路？針對曾在舊文提出「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」一言論，沈伯洋駁稱他指的是美沙冬、指的是乾淨針頭政策、指的是「減害」，但翻閱其舊文，隻字未提美沙冬。

在台灣，毒品除罪化是一個重大的價值選擇，它意味著國家對毒品的態度從「禁止」轉向「容忍」，背後牽涉的是整個社會的道德、治安、法律、與人權的重新定位。

國際上，各國的經驗並無定論。葡萄牙「吸毒非刑事化」的模式被奉為典範，自二○○一年實施以來，再配合政府幫助戒毒、心理輔導等配套措施，不論是ＨＩＶ感染率或吸毒過量致死率都大幅下降，然而街頭吸毒與公共秩序等問題依舊無解。

美國奧勒岡州二○二○年也將「少量毒品持有」除罪化，但成效不如預期。該項政策實施後，該州面臨了嚴重的吸毒鬧事、治安惡化，以及藥物過量致死人數激增等公共安全與衛生危機，最終在二○二四年修法，重新將少量毒品持有列為犯罪。

毒品除罪化在台灣社會尚未形成共識，不排除部分聲音改走迂迴路線，用層層包裝期待社會在不知不覺中埋單。支持「毒品除罪化」並非是不可討論的立場，但應該把主張除罪化的理由說清楚，然後接受社會的檢驗。

在毒駕已成嚴重社會議題、全民反毒的當下，用「藥物」與「乾淨針頭」等糖衣包裹毒品議題，既是對公眾的不誠實，也是對民主辯論的輕蔑。

毒品政策不能靠口號決定，也不能用簡單一句「正視毒品只是藥（Drugs）」就輕輕帶過。這場爭論的核心不是乾淨針頭能不能作為減害工具，而是台灣要不要走向毒品除罪化，政府又該如何打擊毒品、幫助毒品受害者，這才是真正涉及法律與社會價值選擇的問題。

沈伯洋與蔣萬安與其繼續爭論一根針頭、放任彼此的網軍相互洗版，不如把整套毒品政策攤開來辯，這才是首都市長選舉應該有的高度與格局。

沈伯洋 毒品 毒品除罪化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

挺沈伯洋昔日毒品政策主張 張景森提國際經驗酸蔣萬安亂打又亂說

沈伯洋舊文談毒品「減害」廖先翔：國外「減害」未支持吸毒除罪化　

蔣萬安臉書駁沈伯洋「社區中心發毒品與針頭」 2小時驚湧逾10萬則留言

【重磅快評】洋流會轉彎 沈伯洋連毒品都要偷換概念？

相關新聞

波波漫畫

波波漫畫

毒品減害 不是「吸毒沒關係」

對毒品政策的爭論成為台北市長選舉政治攻防焦點。對於減害，社會上總會出現直覺性的反彈：這樣做，不就是默許吸毒嗎？這種擔憂可以理解。但台灣推動減害政策的經驗，或許可以給我們一個截然不同的答案。

首都市長選舉 別只爭一根針

近日民進黨台北市長參選人沈伯洋因二○一四年曾在網上發文，主張「把毒品和藥品畫上等號」、「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」等言論，引發爭議。台北市長蔣萬安陣營認為這樣的說法是在「美化毒品」，而嚴正譴責。這場爭論的焦點其實不在政府是否該提供「乾淨的針頭」，而是台灣究竟要不要走向「毒品除罪化」？

讀家觀點／白色恐怖受難者vs.紅色特工

聯合報日前有一則新聞，大陸高調紀念潛伏台灣三位殉職特工，遺骨分別入祀家鄉烈士墓園，中共中央則於九月底在北京「西山無名英雄紀念廣場」舉行「隱蔽戰線英烈紀念儀式」；但不解的是這三位特工卻被民進黨政府的「轉型正義」歸為「白色恐怖受難者」；被國民黨殺掉，但共產黨紀念、民進黨肯定，他們到底是「好人」還是「壞人」？

離線權難解親師信任危機

教育部為維護教師非上班時間的休息權益，推動教師下班「離線權」，保障老師不必隨時回覆訊息。政策立意雖好，但令人費解的是，今天的校園環境究竟怎麼了？讓老師必須要「畫清界線」才能安心過好每一天？

當老師後盾不應只是標語

今天是世界教師日。今年適逢聯合國教科文組織與國際勞工組織發布「關於教師地位建議書」六十周年，國際教育組織以「與師同行」為主題，呼籲各國正視師資短缺、工作過勞與專業自主受損；若教師的專業、尊嚴與工作條件持續被消耗，教育品質就不可能穩固。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。