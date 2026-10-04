聽新聞
0:00 / 0:00

放生如殺生 守護棲地才護生

聯合報／ 林育賜／前公務員（宜蘭市）

十月四日是「世界動物日」，今年倡議「從牠們的視角看世界」，希望提醒人類理解並同理動物的生存需求。順此同理視角，國際社會試圖站在野生動物的立場以科學方法守護其棲地時，台灣民間的放生習俗卻反其道而行，造成「伯仁因我而死」的結局。

宗教放生的初衷固然出自慈悲，希望救贖即將遭宰殺或面臨絕境的生命；但無形中卻撐起一條扭曲的產業鏈。許多本來在自然界中安然生存、不在人類食用或利用清單上的物種，只因於放生市場有利可圖，而被特意捕撈來販售。

私下付贖金救人與花錢買動物，不可同一而論；付贖金是為了在緊急危難中保全生命，事後能透過公權力追緝、將歹徒繩之以法；但在放生市場，買賣款項一旦交付即難以追回，且法律對經濟動物的買賣無可置喙。體察放生商業鏈帶來的陷阱，才能走向圓滿的慈悲：能同理動物需要生存於棲地，守護其棲地就是護生。

開放地球基金會在哥斯大黎加的可可島推動「海洋生態系數位信用」，正是實現慈悲的有利工具。若民眾能將常態性的宗教護生支出，轉為認購「海洋生態系信用」，則資金將不再成為獎勵商人去獲取動物的幫凶，並可藉區塊鏈不可篡改的特性，將慈悲心轉化為永久公開的「數位功德」。

這套數位架構建立了「數位守護網」，結合衛星遙測、水下感測器與在地巡護團隊，將保護區內的生態改善成果化為無法造假的客觀數據。在第三方科學數據證實生態改善後，才會提供經費給第一線復育團隊。同時，第三方採集的原始數據，透過數位技術在去中心化的數據庫中公開，免除黑箱疑慮。

適逢世界動物日，我們應體悟棲地保護真實需求，並利用生態系信用斬斷動物買賣供應鏈；如此才能讓護生的初衷與善意，化為守護動物的力量。

動物 慈悲 放生 野生動物保護區 動保教育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「離水不死、還會走路」金門珍稀攀鱸復育 200尾魚重返陵水湖

中秋月圓2隻台灣野兔報到 台北動物園曝萌樣

好讀周報／養了10年才發現真相！小貓驗DNA揭身分 科學家驚呼：是全新物種

影／廢棄網具纏繞擱淺獲救 玳瑁米妮與欖蠵龜小八欖重返大海

相關新聞

2028將成台海關鍵節點

據路透社引用知情人士說法，二○二八年民進黨如繼續執政，中共攻台機率增加，民進黨連續四次執政，尤其是賴清德成功連任，北京可能愈來愈傾向使用武力。報導並引述一名不具名美官員表示：「如果真的出現這種情況，二○二八年局勢會變得相當凶險。」

星期透視／美對中兩條軸線：川普融冰、百官圍堵

川習會結束至今，外界普遍認為雷聲大雨點小，不要說台灣問題沒提及，就連川普最在乎的伊朗問題，習近平也沒給承諾。美媒連親川普的福斯電視台，對於川習會的報導幾乎也只持續一天就下了主要時段，歐美平面媒體也意興闌珊，評論沒幾篇。

門口多一人 不如制度挺老師

教育部推動「校園安全韌性二○○○」計畫，預計增加兩千名校安人力。但細讀政策內容後，擔憂卻隨之而來。正因為現場極度渴求支援，才更害怕政策做歪。教室裡真正需要的，不只是多一個人站在門口，更需要有一套制度堅定地站在老師身後。

放生如殺生 守護棲地才護生

十月四日是「世界動物日」，今年倡議「從牠們的視角看世界」，希望提醒人類理解並同理動物的生存需求。順此同理視角，國際社會試圖站在野生動物的立場以科學方法守護其棲地時，台灣民間的放生習俗卻反其道而行，造成「伯仁因我而死」的結局。

大國博弈下 小國如何自處？

二○二二年二月廿四日，俄羅斯總統普亭發起「特別軍事行動」進攻烏克蘭，戰爭至今已持續超過四年，根據美國智庫及各方數據統計，俄烏戰爭造成一八○萬人傷亡，引發全球通膨暨糧食危機。戰爭沒有贏家，偏偏人類總是易受蒙蔽。今年二月廿八日，美國與以色列聯手發動「史詩怒火」空襲伊朗，多次宣稱獲勝的川普總統，在停火協議和經濟制裁間束手無策，國際油價因荷莫茲海峽封鎖而不停攀升，同時衝擊避險、能源及供應鏈領域，全球無一倖免。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。