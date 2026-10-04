放生如殺生 守護棲地才護生

十月四日是「世界動物日」，今年倡議「從牠們的視角看世界」，希望提醒人類理解並同理動物的生存需求。順此同理視角，國際社會試圖站在野生動物的立場以科學方法守護其棲地時，台灣民間的放生習俗卻反其道而行，造成「伯仁因我而死」的結局。

宗教放生的初衷固然出自慈悲，希望救贖即將遭宰殺或面臨絕境的生命；但無形中卻撐起一條扭曲的產業鏈。許多本來在自然界中安然生存、不在人類食用或利用清單上的物種，只因於放生市場有利可圖，而被特意捕撈來販售。

私下付贖金救人與花錢買動物，不可同一而論；付贖金是為了在緊急危難中保全生命，事後能透過公權力追緝、將歹徒繩之以法；但在放生市場，買賣款項一旦交付即難以追回，且法律對經濟動物的買賣無可置喙。體察放生商業鏈帶來的陷阱，才能走向圓滿的慈悲：能同理動物需要生存於棲地，守護其棲地就是護生。

開放地球基金會在哥斯大黎加的可可島推動「海洋生態系數位信用」，正是實現慈悲的有利工具。若民眾能將常態性的宗教護生支出，轉為認購「海洋生態系信用」，則資金將不再成為獎勵商人去獲取動物的幫凶，並可藉區塊鏈不可篡改的特性，將慈悲心轉化為永久公開的「數位功德」。

這套數位架構建立了「數位守護網」，結合衛星遙測、水下感測器與在地巡護團隊，將保護區內的生態改善成果化為無法造假的客觀數據。在第三方科學數據證實生態改善後，才會提供經費給第一線復育團隊。同時，第三方採集的原始數據，透過數位技術在去中心化的數據庫中公開，免除黑箱疑慮。

適逢世界動物日，我們應體悟棲地保護真實需求，並利用生態系信用斬斷動物買賣供應鏈；如此才能讓護生的初衷與善意，化為守護動物的力量。