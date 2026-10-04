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門口多一人 不如制度挺老師

聯合報／ 林柏寬／國中教師（台南市）

教育部推動「校園安全韌性二○○○」計畫，預計增加兩千名校安人力。但細讀政策內容後，擔憂卻隨之而來。正因為現場極度渴求支援，才更害怕政策做歪。教室裡真正需要的，不只是多一個人站在門口，更需要有一套制度堅定地站在老師身後。

首先，政策必須解決「人力穩定性」與「角色定位」的盲點。處理學生衝突靠的不僅是技巧，更是信任關係。然而，校安人員多為約聘，經費屬於三年期計畫。第一年摸索、第二年剛建立默契，第三年卻要煩惱去留。經費一斷、人一走，這不叫「韌性」，叫「校園防護的斷崖」。

此外，校安人員到場後能做什麼？若學生情緒失控，他們有權限介入嗎？若引發家長提告誰負責？政策中「協助處理衝突」的模糊字眼，極易導致推諉卸責或讓這些人力被挪去跑公文、巡邏校園。

其次，教育現場缺的不只是人手，更是體制的「撐腰」與深層的心理支持。老師撐不下去，是因為體制無法提供保護。一句善意的管教可能淪為申訴案，制止一次衝突卻換來無盡的報告與調查。如果管教規範依舊模糊、申訴程序對第一線教師仍然毫無保障，再多兩千人也只會成為下一批被消耗掉的犧牲品。

我們也必須體認，問題雖在教室爆發，起因卻往往不在教室。偏差行為的根源常是家庭失能與心理挫折，如今輔導教師與社工早已嚴重超載。若每年十二億龐大經費僅投入於「事發當下」的壓制與管控，校園只會越來越像看守所，而非讓孩子變好的地方。

最後，要想建立真正的校園韌性，需要一個完善的配套機制。建議主管機關應該給予校安人員穩定的身分與明確職務，嚴禁挪作雜務；同時落實專業培訓、同步檢討管教與申訴制度，並實質增補輔導與社工人力。

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