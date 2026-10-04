星期透視／美對中兩條軸線：川普融冰、百官圍堵

川習會結束至今，外界普遍認為雷聲大雨點小，不要說台灣問題沒提及，就連川普最在乎的伊朗問題，習近平也沒給承諾。美媒連親川普的福斯電視台，對於川習會的報導幾乎也只持續一天就下了主要時段，歐美平面媒體也意興闌珊，評論沒幾篇。

只能說，川習個人氣氛相較五月那次會面更好，但美中的各種矛盾依然存在。整體來說，至此觀察即將要面對年底嚴峻期中選舉的川普，其第二任的外交政策、尤其對中包括對台政策，外界可以給一個比較明確的評估：川普個人不再抗中，但是他的行政部門至少還維持著提防中共的角色。

這裡有兩種可能，第一種就是川普授意國務卿魯比歐、貿易部門及美軍跟他一起扮白黑臉的雙簧；第二種是川普沒在管國務院及轄下行政單位怎麼想，他就是一股腦要對習和解，但下面的行政部門知道主客觀條件上，包括晶片、ＡＩ競爭、地緣政治等，美中就是無法走那麼近。

但不管是哪一種，要說美中從領導人到行政部門完全和解也過頭，比較精準的說法是：美國對中國現在就是有兩套政策在走。第一套正是從去年十月釜山川習會、今年五月川普訪中與十月習近平訪美所鋪陳的川習個人融冰。筆者多年來一直提醒，其實川普對習近平無所怨恨，就連第一任時也一樣，甚至還有點威權者間英雄惜英雄的味道。川普第一任會搞到要稱新冠肺炎為China Virus，純屬疫情帶給美國太多死亡數，影響了川普的連任大計，再加上當時的貿易戰與川普身邊建制派如國務卿龐貝奧安排下的「反共」，才奠定了川普打中共的基調與外界印象。

第二任之後，川普已經甩開這些建制派，用的反建制派包括主播、反疫苗者等各路ＭＡＧＡ奇人，反應出川普心中交易式外交與不掠其鋒的傾向，對中俄強國尤其如此。而對伊朗戰爭則是過度信任以色列總理內唐亞胡的結果，去年六月的德黑蘭轟炸行動也讓川普覺得今年二月廿八日後可以再如法炮製，殊不知失誤決策搞到現在騎虎難下。

第二套是川普轄下的文武百官仍舊在各方面企圖圍堵中國。尤其在台灣議題上，五月時已經說了不少傷害台灣話的川普，似乎也意識到了縱使他自認無所不能，國際現實與地緣政治卻無法再讓他容許北京進一步染指台灣。川普連從「不贊成台獨」到「反對台獨」的美方立場轉變都無法答應習，畢竟這對於喜歡交易的川普來說，也不是什麼無法交易的事情才對。

事實上，就在一百四十億美元軍購川普要批不批、又傳川普可能分批批准之際，美方賣給台灣卻延宕許久的F-16戰機終於抵台。我方國防部也證實年底前會有更多架交貨。F-16的抵台，代表台灣每天都要有戰機起飛去驅趕共機繞台的戰力提升，這件事情就發生在川習會剛結束沒幾天。去年底川普也批准另一筆一百一十億美元對台軍售。

第二套後面有國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯與次長柯伯吉的影子，川普似乎這一部分就是放權給下屬處理，他可以放心的去衝他的威權者互訪，然後換取貿易利益。這兩套看似矛盾卻已並行一段時間的政策，應該至少會在下兩次川習會面之前都呈現如此走勢。台灣接下來要防範的就是川普跟著習近平的敘事走，甚至要求台灣，儘管這也是一個可能即將跛腳總統的lip service而已。

（作者為東海大學政治系教授）