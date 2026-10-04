2028將成台海關鍵節點

據路透社引用知情人士說法，二○二八年民進黨如繼續執政，中共攻台機率增加，民進黨連續四次執政，尤其是賴清德成功連任，北京可能愈來愈傾向使用武力。報導並引述一名不具名美官員表示：「如果真的出現這種情況，二○二八年局勢會變得相當凶險。」

在國內，不論藍綠立場的政治評論或街頭巷尾議論，持類似看法者不在少數。對此，國防部長顧立雄表示，中國大陸以武力併吞台灣的企圖從未改變。言下之意，同意此一看法，卻未否定賴清德如再次當選，可能會引來中共犯台。

十月一日，習近平在中共建政七十七周年招待會上的講話，從以往「堅決反獨」轉為「堅決打獨」；對照路透的報導，不能說是無的放矢，卻是不謀而合。相關論述，國際上亦早有公開發表者，澳洲前總理陸克文在七月時即提出警告稱，「二○二八年可能是台海風險最高的一年」，理由是「台灣屆時甫舉行總統大選、習近平亦完成新一輪連任」。

此項見解與日前美國民主黨聯邦參議員達克沃斯不謀而合，他出席華府智庫「戰略與國際研究中心」座談時表達對台海局勢的憂心，認為中國大陸可能在二○二八年對台發動經濟封鎖戰略。

美眾議院前議長裴洛西二○二二年八月訪台，中共第一次全台繞島軍演，抹去「海峽中線」潛規則；二○二三年四月，中共針對續任議長麥卡錫在台北與蔡英文總統會晤，舉行「聯合利劍」演習；二○二四年五月，針對賴清德總統就職演說，在台灣周邊舉行「聯合利劍二○二四Ａ」軍演；二○二四年十月，針對賴總統雙十國慶講話實施「聯合利劍二○二四Ｂ」；二○二五年四月，賴總統公布「十七項統戰因應政策」，在台灣周邊海空域實施「雷霆二○二五Ａ」軍演；二○二五年十二月，針對美對台軍售一一一億美元，於台灣周邊七處，實施「正義使命二○二五軍演」。或可推估，賴清德若當選連任，中共武統機率並非全無，但以經濟封鎖逼迫台灣上談判桌，較有可能。

二○二七年習近平第三任屆滿，若要連任第四屆，須有強而有力的理由以服人，合理避開外界指為戀棧權力的疑慮。要再次續任，完成兩岸統一無疑是最好的理由。至於賴清德，為了競選連任總統，「務實台獨」的立場和言詞也勢必更加偏鋒；意圖以更露骨的台獨言論「草螟弄雞公」、穩住基本盤。

揆諸上述，即是之所以兩岸領導人任期將至，未來兩年將置台海於最大危機中、甚或兵戎相見之因素。在二○二八的關鍵節點上，台灣不能東風射馬耳。