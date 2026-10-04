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大國博弈下 小國如何自處？

聯合報／ 余芝晴／大學生（台中市）
俄烏戰爭已持續超過4年半，烏克蘭一天可消耗西方提供一周份量的反戰車飛彈，大量的軍火消耗使得西方庫存快見底；圖為俄羅斯戰車在烏克蘭遭摧毀。圖／取自烏克蘭國防部
俄烏戰爭已持續超過4年半，烏克蘭一天可消耗西方提供一周份量的反戰車飛彈，大量的軍火消耗使得西方庫存快見底；圖為俄羅斯戰車在烏克蘭遭摧毀。圖／取自烏克蘭國防部

二○二二年二月廿四日，俄羅斯總統普亭發起「特別軍事行動」進攻烏克蘭，戰爭至今已持續超過四年，根據美國智庫及各方數據統計，俄烏戰爭造成一八○萬人傷亡，引發全球通膨暨糧食危機。戰爭沒有贏家，偏偏人類總是易受蒙蔽。今年二月廿八日，美國與以色列聯手發動「史詩怒火」空襲伊朗，多次宣稱獲勝的川普總統，在停火協議和經濟制裁間束手無策，國際油價因荷莫茲海峽封鎖而不停攀升，同時衝擊避險、能源及供應鏈領域，全球無一倖免。

博弈，必須要有籌碼，大國因為手握經濟、軍事而擁有話語權，在此賽局中，小國又該如何自處？怎麼安頓？

「左傳」記載，燭之武透過析之以理、誘之以利、曉之以害、動之以情、挑撥離間等策略運用，打破「弱國無外交」頹勢。實際上，弱國、小國正因經濟、軍事遠不及強國、大國，所以更需要「外交」手段。首先，尋求「結盟」契機，燭之武成功遊說秦穆公，與鄭人盟，使三大夫戍之，化解晉、秦兩大國圍鄭的困境。

伊朗增加至中國大陸的鐵路貨運量及石油交易，得以緩解美的經濟制裁和海上封鎖；烏克蘭持續接受歐盟財政援助、軍事防衛、貿易互動，進而扭轉俄羅斯入侵的被動地位。掌握「資源」關鍵是弱國、小國在博弈中能發揮的利器。鄭國因地理位置，成為大國不可輕忽的「東道主」；一如伊朗控制荷莫茲海峽，牽動全球油價。反觀手握晶圓籌碼的台灣，在夾縫中又有何「小國對策」？

如今，國際上許多政治人物及其追隨的選民們往往只重視眼前的利益、膚淺的爽感、任性的發洩，於是大國可以無視以色列狂轟加薩走廊的喪心病狂，卻執著在北韓試射飛彈、伊朗濃縮鈾等議題上。遑論不停端出關稅懲罰全球的川普，究竟說了多少謊？反覆多少政策？竟無人在意，也沒人能拿他有辦法。

很快地，一年又將結束。烏克蘭依舊無法加入北約、俄羅斯仍然沒能取得勝利，而獨立公投過關卻未被國際認可的頓內茨克與盧甘斯克，仍然還是兩個不受廣泛承認的「人民共和國」爭議區域。至於伊朗，制不制裁，都難以鬆動其嚴控封鎖荷莫茲海峽的決心。美國即將迎接期中選舉，但誰在乎呢？民調、選票似乎也未必能使川普總統妥協。

在大國梟雄豪賭的世界變局中，弱國與小國尤其需要身段和頭腦來鑽研應對之道，以確保自身在大國博弈裡不會被當做籌碼交易，進一步取得「置之死地而後生」的翻轉態勢。

博弈 普亭 俄烏戰爭 川普 戰爭

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二○二二年二月廿四日，俄羅斯總統普亭發起「特別軍事行動」進攻烏克蘭，戰爭至今已持續超過四年，根據美國智庫及各方數據統計，俄烏戰爭造成一八○萬人傷亡，引發全球通膨暨糧食危機。戰爭沒有贏家，偏偏人類總是易受蒙蔽。今年二月廿八日，美國與以色列聯手發動「史詩怒火」空襲伊朗，多次宣稱獲勝的川普總統，在停火協議和經濟制裁間束手無策，國際油價因荷莫茲海峽封鎖而不停攀升，同時衝擊避險、能源及供應鏈領域，全球無一倖免。

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