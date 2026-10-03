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F-16交機後 還要過三關

聯合報／ 李其澤／彰師大公共事務與公民教育系副教授（台中市）
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地。記者劉學聖／攝影
中華民國空軍對美採購首批全新F-16C戰機中午抵達台東志航空軍基地。記者劉學聖／攝影

昨天機號六七二八與六七二七的兩架F-16C Block 70先後降落台東志航基地，前後相差一分鐘。這是一九九七年F-16A/B與幻象2000之後，空軍暌違廿九年再度接收全新戰機。兩機八月廿一日抵達夏威夷，兩度起飛折返，九月廿六日完成維修後試飛，十月一日經關島返航。基地外的歡呼可以理解，但台灣應追問的是：這項交機進展，如何轉化為可持續、有效的防衛能力？

第一道關是說明。對滯留夏威夷逾一個月，國防部說過台灣構型的系統與軟體相容性需要持續試飛調整；消息人士另指機上設備故障，當地沒有F-16單位，必須從美國本土調動修護能量。這些說法可以解釋技術工作的必要，仍不足以完整回答停留原因。但也不能因為時間與川習會重疊，就直接推論為政治扣押。國防部長顧立雄說，峰會後美方一再表示對台政策沒有改變，軍售案項也沒有接獲變動通知。政府應在不洩漏作戰機密前提下，交代延誤類型、改善措施與後續節點。飛安不能為趕進度讓步，飛安也不能成為無限延後說明的理由。

第二道關是進度。六十六架、新台幣兩千四百七十二億元的鳳翔專案，原訂二○二三年起交機、二○二六年底全數到位，昨天僅到兩架。顧立雄說年底前不會只有這兩架，但未給數字。軍售屬政府對政府交易，沒有罰款條款，我方正爭取增加備份件、延長保固等非現金補償，若成案將是台美軍售首例。補償值得爭取，更重要的是可查核的分批時程：國會應要求美方專案辦公室的交付規畫公開到季度，持續比較承諾與實績。

第三道關是戰力。新機配備主動電子掃描陣列雷達與新航電，確有提升空防的價值；但關鍵的「蝮蛇之盾」內嵌電戰系統尚未裝機，媒體稱電子艙暫以配重塊代替，顧立雄否認有配重塊，但證實系統仍在測試整合。換言之，昨天落地的是尚未滿裝的戰機。裝備性能必須透過人員訓練、妥善維修、彈藥供應與指揮協同，才能成為戰力；而空軍飛官不足，是比交機更難用一紙協議補上的缺口。顧立雄把東部定位為戰力保存區，這表示志航基地的防護、分散部署與跑道修復能力，和戰機本身一樣重要。若基地撐不住第一波打擊，再昂貴的戰機也難以持續出勤。

因此，台灣應把延誤造成的訓練、部署與維持成本一併納入協商，爭取具體補救，並由國會追蹤到位。對美信任與履約監督可以並行：支持必要軍購，更應要求支付的預算有效轉化為安全保障。兩架F-16值得期待，但國防不能停在等待降落的鏡頭。真正值得慶祝的，是後續交付逐步穩定、電戰系統如期裝機、接裝訓練順利完成、戰機能在壓力下持續執行任務。能否把承諾變成有效戰力，才是這次交機留給政府與社會的共同考題。

F-16 交機 夏威夷

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