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戰機抵台 政治目的大於軍事

聯合報／ 孔令信／大學教師（台北市）

在夏威夷滯留超過一個月的兩架F-16終於飛抵台東志航基地，美方選在十月一日中國「國慶」時放行，當然是刻意安排給國際看的，想表示對兩岸的還是維持著「假平衡」。就是在九二四習近平訪美前暫停處理台灣軍購，等習返回北京後馬上交付台灣這兩架飛機，表明沒有忘了台灣。

若是這樣就覺得美國還是不會忘了台灣的，當然就繼續再等剩下的六十四架F-16。雖然依國防部長顧立雄的說法，今年底之前不會只有這兩架交機，卻幾可確定今年底前剩下的六十四架全飛回來已不太可能，試問這對國軍的制空權與台海安全防衛上是多大的「不確定」因素？這和海鯤號潛艦的交付一樣不確定，也曝露國軍新一代建軍備戰的可怕空窗期。

並且，觀察美以聯手在二二八對伊作戰行動，雖兩國使用比F-16更先進的戰機，首日就精確達成斬首，卻未能逼迫伊朗投降，關鍵就在伊朗在挨轟之後硬是有反擊的力量，鎖定以色列與美軍在波灣各國其地，出動導彈與無人機編組轟炸，打得以國的鐵穹系統幾乎無彈可用而防空近乎大門洞開，美軍在波灣各基地也一樣遭到德黑蘭的重挫。試問我方在經歷對岸第一擊中長程火箭、無人機與導彈齊下之後，防空系統還剩多少戰力？又如何能確保在遭受攻擊後的第一時間就反擊？

從上可知，兩架F-16的抵台交付當然還是政治意義大於軍事意義，川普政府還在玩弄兩岸關係。但另一方面，當美方要求台灣提升國防預算之際，美方的軍工系統也暴露出產生不濟的短板。這個窘境，也曝露出美國很難勝任世界兵工廠，我們投入再多的國防預算，最後可以拿到手的武器到底是什麼？川普根本不敢保證，但是賴政府卻已先被川普拿來當槍使了。

F-16 戰機 軍事 政治

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