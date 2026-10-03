讀家觀點／積極備戰 真能換來兩岸止戰？

在兩岸局勢日益緊繃的陰影下，台灣社會充斥著一種看似理所當然的官方論述：唯有「增加國防預算、延長兵役、積極備戰」，才能對對岸形成「威懾」，從而維持現狀、保障民主自由。然而，若剝離政客的選舉算計與意識形態口號，單純從實力對比、地緣政治與台灣兩千三百萬普通百姓的生命財產利益來審視，這種所謂的「備戰求威懾」路線，本質上建立在一連串無法成立的邏輯假想之上。

首先，威懾機制的生效，前提是雙方具備相對接近或可承受的制衡力量。但現實是，兩岸軍費預算存在約十倍的量級差距，且台灣與中國大陸僅隔著百餘公里的海峽。在如此懸殊的實力差距與極端的地理劣勢下，台灣單方面增加國防預算，根本無法改變戰略地緣的傾斜。

更關鍵的是「意志的不對等」。對中國大陸而言，實現統一攸關其國家主權與民族復興的核心利益，其政治與軍事意志代價不設上限；反觀許多人寄以厚望的美軍援台，台灣即便具備極高的供應鏈價值，仍屬於其海外戰略利益，美軍難以為了台灣與另一個核大國賭上存亡。

其次，在國際關係學中，過度的備戰行為與單方面追求絕對安全的舉動，往往會引發嚴重的「安全困境」，亦即一方追求安全的努力，客觀上卻造成了另一方的不安全感。當前國際已有兩個殘酷的現實案例：其一是俄烏戰爭，烏克蘭為了獲取自身安全，積極尋求加入北約並強化軍事部署，在地緣政治上卻構成了「俄羅斯的極度不安全」；其二是中東美以伊局勢，伊朗長期透過發展核武邊緣策略與延伸代理人戰力來增強嚇阻力與安全感，但此舉反被美國與以色列研判為不可承受的生存威脅。這種「愈備戰，愈激發對方加速統一欲望」的逆反效應，反而成了引爆衝突的催化劑。

「備戰到底」的終局是什麼？可能就是一場在台灣本土爆發、代價極其慘烈的毀滅性戰爭。在極端實力差距下，戰爭的結果不言可喻。既然這是一條「開戰必敗、敗則更慘」的死胡同，為何執政當局仍執意推進？這揭示了台海賽局中最為殘酷的階級割裂—政客利益與百姓生存的嚴重脫節。

對廣大的普通百姓而言，大家要的不過是平平安安過日子、子孫免受戰火洗劫。將「抽象的政治符號與政客個人的政治命運」置於「全民生命安全」之上，無疑是對百姓基本生存權的嚴重背離。

如果以「保障百姓生命安全」為最高標準，在衝突爆發前主動尋求和平的政治談判，並非軟弱投降，而是現實主義下唯一能避免毀滅性災難的理性選擇。在未爆發戰火前進行，台灣作為一個完整的實體，更有機會為百姓爭取到最大程度的民生保障、經濟權益與生活方式的過渡空間。

政治的本質是為了服務民生與生命。當前台灣最需要的，不是繼續沉溺於「備戰即可止戰」的自欺欺人，而是勇敢面對現實實力差距，讓兩岸政策重新回到「民生至上、安全避戰」的正軌。莫讓無辜百姓的生命財產，成為政客的籌碼。