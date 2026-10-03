國軍留才惜才 資深應協助新進

駐守於新竹關西的陸軍步兵第二○六旅「威武部隊」日昨驚傳憾事，一名女軍官疑似因值星問題與工作壓力，從旅部大樓高處墜落，緊急送醫搶救仍宣告不治。該名女軍官為大學儲備軍官訓練團出身，今年七月晉升中尉，未料僅數月後便發生憾事。

政府近年來雖然大幅提高職業軍人的薪資待遇，但軍中的環境仍是相當嚴峻與艱困，因此許多官兵寧可賠錢也堅決要離開軍隊。國防部曾公布，從二○二一年至去年底，共有六三一五名官兵申請提前退伍，其中有四二六七人因未服滿法定役期須負擔賠償責任，累計的賠償金額高達九億多元。

日前中秋節全家到內人娘家烤肉，隔壁鄰居的孫女正在服志願役士兵。她說自己因為單親又是隔代教養，為了減輕生病祖母的經濟壓力，便在高中教官遊說下投考志願役士兵。現在的階級是二兵，但薪水有四萬五千元，計畫服完四年役、存到開店基金後便退伍。

筆者問她為何服滿役期後就要離開部隊？她沒有多做考慮便回答：「軍中太黑暗了！」她說，雖然她是女性，但在軍中一樣受到排擠，加上剛進入軍中，很多同僚間的應對和軍中生活調適都還不懂，但學長姐和長官一副「你應該要會」的樣子，讓她才剛進入軍中就想要離開。這讓筆者回想自己卅幾年前，成為軍校一年級新生及剛下部隊擔任菜鳥排長時也是如此，沒有人協助你，在高壓的環境下必須一個人獨自面對與適應。

國防部在「少子化」的壓力下拚盡全力招募，卻因為部隊的學長學弟、學姐學妹、長官與部屬間的關係霸凌、體能與訓練跟不上的壓力，以及休假時被緊急召回的無奈，導致志願役士兵與軍士官幹部身心俱疲，因而即使服役未達年限也選擇要提前退伍。

建議國防部應針對新進士兵與軍官，指派資深士官與軍官，以母雞帶小雞的方式，手把手帶領他們適應軍中生活，讓新進官兵能在短時間融入部隊生活。另外，也應防範資深官兵欺侮新進人員問題，一旦發現有霸凌情形，也應立即調整單位或是職務。唯有新進官兵的壓力與心緒問題解決了，才能讓志願役官兵樂於部隊生活，服役也才能長久。

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