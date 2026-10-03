逆流變洋流？ 選民決定

最近台北市長選舉出現一個很有意思的政治現象。原本外界對這場選舉的想像相當簡單：現任市長蔣萬安尋求連任，對上民進黨立委沈伯洋，似乎是一場現任者具有優勢的選戰。然而，隨著沈伯洋陣營提出「洋流」的競選概念，一個原本只是候選人的競選語言，逐漸變成媒體與社會討論中的政治符號。讓人忽然想到一首多年前的歌曲「順流逆流」，人生有順流，也有逆流。

沈伯洋最初其實是一個「逆流」者。在一場原本被認為現任者具有優勢的選舉中，挑戰者必須逆流前進。逆流本身並不可怕，真正困難的是，逆流能不能讓更多人看見，進而形成自己的方向。當逆流逐漸有人響應，就可能開始出現「順流」。沈伯洋提出的「讓台北順起來」，正是把個人的競選訴求轉化為一種集體想像。

從政治傳播的角度看，這個轉變值得注意。政治不只是政策的競爭，也是語言與符號的競爭。一個手勢、一個口號、一個容易被記住的詞，都可能成為政治訊號。當愈來愈多人知道一個手勢代表什麼，它就不再只是候選人的動作，而開始具有集體辨識的意義。

台灣並不缺乏這樣的政治經驗。二○一八年高雄市長選舉形成的「韓流」，就是一個鮮明例子。當時一股原本難以從傳統政治版圖解釋的力量迅速形成，最後成為全台矚目的政治現象。但幾年之後，政治環境又發生變化，當年的韓流並沒有成為永遠不變的政治潮流。這段經驗提醒我們：政治「流向」可以來得很快，也可以改變方向。

今天談沈伯洋的「洋流」，真正值得注意的也許不是它最後會帶誰到達什麼地方，而是它已經開始成為一個可以被辨認的政治符號。當前這個政治符號又出現新的發展。蔣萬安回應近期對手陣營頻繁走訪與動員時表示，自己會「戒慎恐懼、如履薄冰」；沈伯洋方面則公布四日競選總部成立大會及後續「大洋流」行程。「洋流」從口號連結到競選活動，它究竟只是選舉語言，還是正在形成更大的政治現象，值得觀察。

「洋流」這個詞本身也很有意思。河流的方向受到河道限制，洋流則受到更大的風向、氣候與海洋環境影響。放到政治上來看，一場選舉的變化也不一定只是候選人個人的努力所造成。有時候，真正改變政治方向的，是社會情緒、世代變化、城市期待，以及選民對現狀的重新判斷。候選人能做的，是辨認這股流向，甚至讓自己成為這股潮流的一部分。

從「逆流」到「順流」，再從「韓流」到今天的「洋流」，台灣政治累積了一段值得觀察的經驗。昨天的潮流，不一定是今天的潮流；今天的洋流，也不必然就是明天的方向。真正重要的，是我們能不能在水流尚未完全改變以前，看見那些正在發生的細微變化。但一股政治水流究竟能流多久多遠，並不是一個手勢、一句口號或一次造勢就能決定的，最終仍要經過人民的選擇才能知道結果。