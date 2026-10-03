聽新聞
0:00 / 0:00

逆流變洋流？ 選民決定

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）

最近台北市長選舉出現一個很有意思的政治現象。原本外界對這場選舉的想像相當簡單：現任市長蔣萬安尋求連任，對上民進黨立委沈伯洋，似乎是一場現任者具有優勢的選戰。然而，隨著沈伯洋陣營提出「洋流」的競選概念，一個原本只是候選人的競選語言，逐漸變成媒體與社會討論中的政治符號。讓人忽然想到一首多年前的歌曲「順流逆流」，人生有順流，也有逆流。

沈伯洋最初其實是一個「逆流」者。在一場原本被認為現任者具有優勢的選舉中，挑戰者必須逆流前進。逆流本身並不可怕，真正困難的是，逆流能不能讓更多人看見，進而形成自己的方向。當逆流逐漸有人響應，就可能開始出現「順流」。沈伯洋提出的「讓台北順起來」，正是把個人的競選訴求轉化為一種集體想像。

從政治傳播的角度看，這個轉變值得注意。政治不只是政策的競爭，也是語言與符號的競爭。一個手勢、一個口號、一個容易被記住的詞，都可能成為政治訊號。當愈來愈多人知道一個手勢代表什麼，它就不再只是候選人的動作，而開始具有集體辨識的意義。

台灣並不缺乏這樣的政治經驗。二○一八年高雄市長選舉形成的「韓流」，就是一個鮮明例子。當時一股原本難以從傳統政治版圖解釋的力量迅速形成，最後成為全台矚目的政治現象。但幾年之後，政治環境又發生變化，當年的韓流並沒有成為永遠不變的政治潮流。這段經驗提醒我們：政治「流向」可以來得很快，也可以改變方向。

今天談沈伯洋的「洋流」，真正值得注意的也許不是它最後會帶誰到達什麼地方，而是它已經開始成為一個可以被辨認的政治符號。當前這個政治符號又出現新的發展。蔣萬安回應近期對手陣營頻繁走訪與動員時表示，自己會「戒慎恐懼、如履薄冰」；沈伯洋方面則公布四日競選總部成立大會及後續「大洋流」行程。「洋流」從口號連結到競選活動，它究竟只是選舉語言，還是正在形成更大的政治現象，值得觀察。

「洋流」這個詞本身也很有意思。河流的方向受到河道限制，洋流則受到更大的風向、氣候與海洋環境影響。放到政治上來看，一場選舉的變化也不一定只是候選人個人的努力所造成。有時候，真正改變政治方向的，是社會情緒、世代變化、城市期待，以及選民對現狀的重新判斷。候選人能做的，是辨認這股流向，甚至讓自己成為這股潮流的一部分。

從「逆流」到「順流」，再從「韓流」到今天的「洋流」，台灣政治累積了一段值得觀察的經驗。昨天的潮流，不一定是今天的潮流；今天的洋流，也不必然就是明天的方向。真正重要的，是我們能不能在水流尚未完全改變以前，看見那些正在發生的細微變化。但一股政治水流究竟能流多久多遠，並不是一個手勢、一句口號或一次造勢就能決定的，最終仍要經過人民的選擇才能知道結果。

沈伯洋 蔣萬安 民進黨 2026九合一選舉 台北市選舉 選情評論

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

否認禁站台邱臣遠 鄭麗文駁徐巧芯說法：勿替參選人發言

期中選舉 川普輸面恐更大

蔣萬安批沒支持營養午餐專法 沈伯洋反駁：能不能根據事實評論？

〈毋係一儕人〉讓客語走進年輕世代生活，唱出新北客家記憶與文化

相關新聞

F-16交機後 還要過三關

昨天機號六七二八與六七二七的兩架F-16C Block 70先後降落台東志航基地，前後相差一分鐘。這是一九九七年F-16A/B與幻象2000之後，空軍暌違廿九年再度接收全新戰機。兩機八月廿一日抵達夏威夷，兩度起飛折返，九月廿六日完成維修後試飛，十月一日經關島返航。基地外的歡呼可以理解，但台灣應追問的是：這項交機進展，如何轉化為可持續、有效的防衛能力？

逆流變洋流？ 選民決定

最近台北市長選舉出現一個很有意思的政治現象。原本外界對這場選舉的想像相當簡單：現任市長蔣萬安尋求連任，對上民進黨立委沈伯洋，似乎是一場現任者具有優勢的選戰。然而，隨著沈伯洋陣營提出「洋流」的競選概念，一個原本只是候選人的競選語言，逐漸變成媒體與社會討論中的政治符號。讓人忽然想到一首多年前的歌曲「順流逆流」，人生有順流，也有逆流。

戰機抵台 政治目的大於軍事

在夏威夷滯留超過一個月的兩架F-16終於飛抵台東志航基地，美方選在十月一日中國「國慶」時放行，當然是刻意安排給國際看的，想表示對兩岸的還是維持著「假平衡」。就是在九二四習近平訪美前暫停處理台灣軍購，等習返回北京後馬上交付台灣這兩架飛機，表明沒有忘了台灣。

讀家觀點／積極備戰 真能換來兩岸止戰？

在兩岸局勢日益緊繃的陰影下，台灣社會充斥著一種看似理所當然的官方論述：唯有「增加國防預算、延長兵役、積極備戰」，才能對對岸形成「威懾」，從而維持現狀、保障民主自由。然而，若剝離政客的選舉算計與意識形態口號，單純從實力對比、地緣政治與台灣兩千三百萬普通百姓的生命財產利益來審視，這種所謂的「備戰求威懾」路線，本質上建立在一連串無法成立的邏輯假想之上。

國軍留才惜才 資深應協助新進

駐守於新竹關西的陸軍步兵第二○六旅「威武部隊」日昨驚傳憾事，一名女軍官疑似因值星問題與工作壓力，從旅部大樓高處墜落，緊急送醫搶救仍宣告不治。該名女軍官為大學儲備軍官訓練團出身，今年七月晉升中尉，未料僅數月後便發生憾事。

監院空窗 別讓制度改革空轉

九月廿九日立法院表決第七屆監察院人事同意案，廿七位被提名人全數未獲同意。立法院行使人事同意權，對個別人選投下不同意票，並無憲法疑義；但值得追問的是，總統如何重新提名、立法院如何繼續行使同意權，以及監察院在空窗期間如何維持基本功能？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。