監院空窗 別讓制度改革空轉

九月廿九日立法院表決第七屆監察院人事同意案，廿七位被提名人全數未獲同意。立法院行使人事同意權，對個別人選投下不同意票，並無憲法疑義；但值得追問的是，總統如何重新提名、立法院如何繼續行使同意權，以及監察院在空窗期間如何維持基本功能？

首先，總統重新提名有憲法依據，即使立法院作成不同意決定，總統仍應繼續提名，立法院也應繼續行使同意權。棘手的是，如果總統持續提名、立法院卻始終無法形成新的有效人事決定，監察院便可能陷入「提名、否決、再提名」的循環。

其次，主張反對特定人選應提出具體理由，這比較接近民主政治的制度期待，而非憲法明文規定的義務。因此，立委當然可以投不同意票；如果希望「有理反對」成為制度，未來就應建立更透明的審查及說明機制。

第三，至於超過一定期限未決，由憲法法庭處理，這點不能理解為由憲法法庭代替立法院決定誰當監委。未來需要思考的是，若人事同意權陷入長期僵局，有沒有適當的憲政爭議處理與救濟程序。

第四，建立監察院空窗期運作機制，應是最值得正視的問題。釋字第六三二號早已指出，監察院任期屆滿、繼任人尚未產生時，可以透過法律建立適當機制，維繫監察院正常運作；十多年過去了，這個制度缺口仍然存在。監察院若再陷入類似僵局，恐怕不是歷史重演，而是制度明知前方有坑，卻又把車開回原路。

目前第六屆監察委員已於七月卅一日任期屆滿，第七屆廿七名被提名人又全數未獲同意，監察院因此陷入「有機關、無監委」的特殊狀態。但這並非整個監察院關門，陳情、檢舉案件仍可收件、登記及研析，部分行政服務也持續運作；但接見、立案調查及相關審議等核心監察職權，必須等監委人選正式確定才能正常行使。

這次監委被提名人全數未獲同意，留下的問題不只是「為什麼廿七人全部沒過」，而是制度下一步怎麼走？監察院要不要存在可以辯論，監察權要不要改革也可以辯論，但在憲法仍設有監察院的前提下，不能一邊讓這個機關依法存在，一邊又讓它因人事僵局長期無法行使核心職權。與其只爭論誰贏、誰輸，不如趁廿七人全數未過的「憲政震撼彈」，把重新提名、審查程序、制度透明、空窗運作與憲政救濟一次講清楚。否則下一次再出現「全軍覆沒」，民眾恐怕還是只能站在監察院門口滿腹疑問：人呢？制度呢？