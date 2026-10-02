景氣連9紅 該看見產業所得落差

國家發展委員會九月廿九日公布八月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數維持四十一分，連續第九個月亮出代表景氣熱絡的紅燈，追平二○二一年二月至十月所創下的最長紀錄。九項構成指標燈號均未改變，領先與同時指標也持續上升。人工智慧、雲端服務與先進半導體需求，仍是這一波成長的重要動力。從總體經濟數字來看，台灣目前確實處在相當強勁的擴張階段。然而，當「連九紅」成為新聞標題，這一波由ＡＩ帶動的成長，最後有多少能轉化成不同產業勞工可以感受到的所得增加。

觀察最近的薪資資料，可以看到經濟成長已經帶動部分薪資改善。主計總處九月十四日公布的七月統計顯示，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為五萬二千餘元，較去年同期增加百分之三點六七；經常性薪資中位數則為四萬一千餘元，年增約百分之四。平均薪資與中位數同時成長，具有正面意義，但仍存在超過一萬元的差距，也提醒我們不能只用「平均薪資」描述一般受僱者的生活情況。

平均數容易受到高薪產業及高所得族群拉高，對觀察一般勞工收入而言，中位數往往更接近實際分布。未來政府公布景氣成果時，若能同時呈現不同產業、不同薪資區間與不同年齡層的所得變化，民眾會更容易理解經濟成長究竟發生在哪裡。

這一輪景氣熱絡的另一項特徵，是產業之間的成長速度差距相當明顯。國發會指出，ＡＩ與雲端業者持續提高資本支出，半導體供應鏈也持續投資高階製程及先進封裝，相關需求進一步帶動出口與設備投資。

這些產業具有高資本、高技術與高薪資特性，一名先進製程工程師薪資上升，所產生的所得效果十分直接；餐飲、零售、住宿、照顧服務及部分傳統製造業卻未必能以同樣速度提高生產力。政府可協助中小企業導入數位工具、自動化設備、能源管理及人工智慧應用，同時提供員工技能培訓。

物價則是另一項不能忽略的因素。八月消費者物價指數年增率仍達百分之二點○四，代表薪資增加的一部分仍會被生活成本吸收。對所得較高的家庭而言，食品、房租與交通費增加數百元，影響可能有限；對薪資接近最低工資或需要負擔房租、育兒費用的家庭來說，同樣的物價漲幅會占去更高比例的可支配所得。政府可以進一步公布不同所得群體的實質所得成長，並觀察住宅、托育、醫療與交通等必要支出占家庭所得的比例。

景氣連續九個月亮紅燈，對台灣經濟仍是一項值得重視的訊號，尤其全球經濟受到關稅、能源價格與地緣風險影響之際，出口與投資仍維持強勁並不容易；接下來的政策挑戰，是把ＡＩ與半導體創造的成長動能帶進更多產業與家庭。政府可以從生產力提升、職業訓練、產業轉型及所得統計透明化幾個方向同步推進，也應持續觀察高科技投資所帶來的就業與薪資外溢效果。

景氣燈號若九月再度亮紅，將改寫歷史紀錄，但紀錄本身終究只是一個經濟指標。

多年之後回頭評價這一段ＡＩ榮景，人們真正會記得的，恐怕還是薪資有沒有增加、生活負擔有沒有減輕，以及經濟成長的成果是否進入更多人的家庭帳戶。