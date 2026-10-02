讀家觀點／AI威脅新聞業生存 政府卻不作為

「ＡＩ已對新聞業造成核心威脅。」這是九月卅日政大傳播學院教授蘇蘅在聯合報民意論壇「ＡＩ會成為新聞終結者嗎」一文所發出的警語。

新聞業面臨的生存威脅是很實在的，首先是Ｍｅｔａ跟Google等跨國數位平台，長期無償使用新聞媒體辛勤付出所產出的報導內容；接著許多生成式ＡＩ的訓練，又建立在「掠奪媒體內容的基礎上」，這種雪上加霜的雙重打擊，都是肇因於跨國科技巨頭堅持「使用者不付費」的自肥行逕。換句話說，就是本土媒體勞心勞力的投資於編採、製作內容，可跨國科技巨頭，卻長期無償使用我們的新聞產品，每年豪奪數百億廣告費，卻又不願與本土媒體合理分潤，擺明了就是「你耕耘，我收割，不然你是要怎樣」的「鴨霸」行逕，尤以Ｍｅｔａ為最。

流量跟廣告收入都被這些科技巨頭搶走了，政府於情於理都該有所作為，保護本土媒體才是，可民進黨政府迄今經過了三位數位部部長、兩位總統，雖曾推動跨國平台與媒體對話、近年立法院也提出「新聞媒體與數位平台議價共榮法」草案，但迄今仍未立法、無法建立合理媒體分潤制度。

政府應對的消極，會不會讓新聞從業人員感覺頗有某種「不讓你活」的態度？誠如九月四日聯合報民意論壇刊登國家公益發展協進會榮譽會長黃丙喜「平台壟斷，誰替媒體爭公平」一文，提及：當媒體主要收入遭受不公平競爭的擠壓，讓部分媒體轉而仰賴公部門的標案及業配，但終究「拿人的手短、吃人的嘴軟」，正是這種惡性循環的縮影。

而號稱「民主進步」的執政黨，多年來，對於保護本土新聞產業的不作為態度，會不會讓人產生疑問：現在是怎樣？真要任由台灣新聞業被剝削、自生自滅？莫非對堅守新聞獨立良知，不依附權勢的媒體，政府是抱著「能用，則用之；不能用，則殺之」的態度嗎？新聞學者早就指出：因為新聞業困境，新進記者起薪甚至比許多行業低。請問：這樣的新聞產業環境，政府卻持續不作為，其因安在？

一份優質的平面媒體，可以讓讀者在輕鬆看報的同時，不知不覺的提升了自己的語文素養，這對國民讀寫能力的提升，頗有裨益；讀了好的論述，更有助於提升讀者的思辨能力，進而增強我們解決問題的能力。而要有優質的新聞媒體、並且長盛不衰，首先就必須要有優秀的新聞從業人員。今年是馬年，看到現在台灣新聞產業所面臨的困境，不禁讓筆者想起韓愈所說「食不飽，力不足，才美不外見」，縱有千里馬之才，亦如駑鈍矣！

我國的新聞產業人才濟濟，絕對不乏千里馬之才。現在這個號稱「民主進步」的執政黨，口口聲聲說關心新聞自由，會保護本土新聞產業，珍惜新聞人才。既然如此，作為讀者，想問一句：面對日益衰敗的媒體環境，具體的政策牛肉，到底在哪裡？