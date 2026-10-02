AI榮景 一個台灣兩個世界

台灣正在經歷一場表面上前所未有的經濟繁榮，卻也同時面對當ＧＤＰ狂飆、股市創高、ＡＩ出口爆發時，為什麼愈來愈多人卻覺得自己沒有變得更富有？這個矛盾的問題不能迴避，答案就在一個「Ｋ」字。

主計總處的資料顯示，台灣今年上半年經濟成長率達百分之十四點十五，全年預測百分之十一點○五；但去年每戶五等分位所得差距已達六點一七倍。也就是說，總體經濟正在高速奔馳，所得分配卻沒有同步改善，ＡＩ的紅利由少數人獨享。

Ｋ型經濟正在創造同一個台灣同時兩種經濟分化的魔幻現象。Ｋ字向上的一端，是占少數的半導體、ＡＩ、伺服器與高科技出口；在Ｋ字向下的一端，卻是擁有廣大從業人員的傳統製造、中小企業及大量服務業。它們面對的不是「景氣不好」，反而是在一片經濟成長榮景下，生產要素正在重新排序，包括：資金往高報酬的ＡＩ產業集中，人才往高薪科技業移動，甚至電力、綠電等能源資源也受到排擠。中經院與產業研究報告均警告，這種結構性分化正在擴大。

因此，ＡＩ創造的榮景，財富如何擴散與分配，是一個比Ｋ型經濟分化更深層問題。資本能追逐高利潤的風口，勞動者並沒有同樣的流動能力。資金能從新能源轉向儲能，再轉向ＡＩ；但中年的傳產工人，不可能一夜之間變成ＡＩ工程師。即使進入高科技產業工作，也不代表所有人都能分享企業最核心的資本報酬。易言之，ＡＩ帶來的是生產力革命，不必然會帶來分配的革命。

《二○二六世界不平等報告》估計，台灣前百分之十的人，掌握約百分之六十一的財富；前百分之一者則掌握百分之廿七財富。這可以解釋「股市繁榮、基層無感」的超現實感。

股市看的，是資本報酬與未來獲利；一般家庭看的，卻是房價、房租、物價、子女教育與每月薪資等生活可負擔與可支配的現實。擁有資產的富人，透過資產上漲再投資累積更多的財富；沒有資產的人，卻只能依靠工資追趕物價。同一個經濟成長數字，落在不同人的身上是完全不同的故事。

因此，台灣此刻面臨的問題在於Ｋ型經濟帶來的階級固化：上層的贏家因資本、技術與資產累積而愈跑愈快，基層的民眾即使努力工作，也只是勉強維持生活。

當經濟成長主要由少數產業、少數企業與少數資產持有者驅動，ＧＤＰ愈漂亮，社會體感反而可能愈分裂。因此，台灣的政策課題，是如何讓ＡＩ紅利從少數產業的「高峰」，變成整體經濟的「坡地」。

如何讓傳統產業享有轉型資本，讓中小企業接得上ＡＩ供應鏈，讓服務業提高生產力與薪資，讓勞工擁有真正轉換賽道的能力；更重要的是，讓沒有資產的人，也有累積資產或分享全民拚經濟成長紅利的機會。否則，我們看到的將只是台灣經濟的上半部，而失去關懷下半部所處的困境。

ＡＩ把台灣推向更高的ＧＤＰ，卻不能把成長果實送進每一個家庭。Ｋ字正在上升的那一端，是台灣長期累積、如今終於碰上時代紅利的機遇；但正在下沉的另一端，是台灣必須務實面對的問題：「一個台灣，兩個世界」的矛盾分化，到底如何解。