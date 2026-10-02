伊拉克要自己站穩 須借力使力

九月卅日美軍完成從伊拉克的全面撤軍，為廿餘年的軍事介入畫下休止符。二○○三年美國推翻海珊政權，二○一一年大規模撤軍；未料「伊斯蘭國」迅速崛起，美軍又於二○一四年應伊拉克政府要求重返。如今再次撤離，不免讓人聯想到阿富汗，兩者背景雖不相同，撤軍後所衍生的安全風險卻同樣不容忽視。

此次撤軍是依照美伊雙方先前協商的時程與安排進行，不同於二○二一年美軍撤離後，阿富汗政府迅速垮台，政權重新落入塔利班手中。然而，美軍撤出伊拉克後，同樣可能帶來權力失衡與安全情勢惡化的隱憂。

伊拉克最大的難題在於政府能否有效治理。海珊倒台後，伊拉克建立選舉與議會制度，但什葉派、遜尼派與庫德族之間的政治及利益矛盾始終存在，部分武裝團體又與伊朗關係密切。換言之，國家機器雖然存在，中央政府卻未能完全掌握境內武裝力量。伊斯蘭國目前固然遠不如全盛時期，但只要政治失序、宗派矛盾擴大，極端勢力仍可能伺機再起；伊拉克政府也已將部分非國家武裝力量的「繳械期限」延至二○二七年，顯示問題並不容易處理。

此時，美伊衝突又使局勢更加複雜。美軍離開，伊拉克親伊朗勢力是否進一步坐大，值得觀察。然而，伊朗與伊斯蘭國亦是敵對關係，因此形成「美國與伊朗彼此對抗，雙方卻都不希望伊斯蘭國捲土重來」的微妙局面。對伊拉克而言，既要防止伊斯蘭國再起，又要避免自己成為美國與伊朗角力的戰場，如何維持自主，恐怕比美軍撤離本身更為棘手。

另一方面，美軍撤離並不意味美國完全退出伊拉克及中東事務。華府仍可透過情報合作、軍事訓練、武器支援及區域兵力部署，持續發揮影響力。目前美國將反伊斯蘭國聯合任務的指揮重心轉往約旦，倘若未來伊斯蘭國再度壯大，甚至威脅伊拉克政權，美國再次介入的可能性仍不能排除。就如二○一一年撤軍後，又於二○一四年重返。

然而，美國可以再次介入，伊拉克的安全卻不能永遠等待美國回來。美軍撤離後，真正的考驗還是在伊拉克自身。政府能否提升治理能力？能否讓國家有效掌握境內武裝力量？能否降低宗派與政治派系的衝突？又能否維持與美國合作，同時處理與伊朗難以切割的地緣關係？這些問題若沒有解決，美軍留下或離開，都只能暫時改變局勢，而無法根治伊拉克的困境。

伊拉克的經驗，也值得所有身處強權競爭中的中小型國家思考。國際政治並非只有選邊站，也不能認為找到強大的盟友，國家安全便從此有了保證。中小型國家需要朋友，也需要借力，但更重要的是善用外部支持所爭取的時間與空間，累積自己的國防實力、治理能力與社會韌性。

強權有自己的國家利益，政策也會隨國際局勢與政府更迭而調整。如何借力而不失自主，在合作中強化自身能力，或許才是美軍撤離伊拉克後，留給中小型國家最重要的一課。