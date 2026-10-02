期中選舉 川普輸面恐更大

美國期中選舉距今僅剩卅二日，跡象顯示，幾個傳統上的紅州如阿拉巴馬、路易斯安那和南卡都有不滿聲浪；一向被視為搖擺州的喬治亞、內華達和愛荷華，也有鬆動跡象。這場期中考，川普能否及格？

綜合美媒多家民調及選情分析，可以發現，共和黨在多個議題和戰線上，處於極度不利的劣勢。這些因素包括：傳統期中選舉對於現任者較為不利的現實、川普此任極度對外軍事衝突所引發的反彈、兩年前大選死忠選民的游離、幾個傳統票倉未感受到經濟明顯改善等；川普雖已經啟動助選列車，但目前看來成效恐相當有限。

此外，川普政府現在仍困於俄烏、美伊、中東戰局，此時決定再度全面自伊拉克撤軍，很可能會重演川普第一任內的挫敗—其於二○一九年三月就曾宣布已完全清剿伊斯蘭國的殘存勢力，事實卻不然。這次，伊斯蘭國已經開始集結，極可能捲土重來，預料與伊拉克政府軍交鋒、甚至危及伊國政局的可能性甚高。屆時，川普又將自陷困窘，落得兩面不討好、兩邊收不了尾的狀況。

再看美國軍售整體情況。美國的軍事與外交，本就是基於國家利益與全球戰略的匯集操作。川普任內，把交易、成本、衝突極大化，腐蝕了原本的戰略利基；等發覺苗頭不對，才勉強生出「戰略管理」的想法，積極和中國對話、打交道，並抑制俄羅斯、放話北韓、牽制伊朗。這種短期操作雖實效還未定，但在今年年底前，川習之間就兩場戰爭、台海走勢、ＡＩ、稀土及未來「共管」領域的交鋒，話題性會高，建設性不見得佳。亦即最終川普很可能是被「架著走」的，儘管其並不願意。

也許有人會說，以川普的強勢性格，會讓此局成真嗎？關鍵就在期中選舉。川普一旦「跛腳」，只可能刺激出他更為激烈的言行。川普為求包括美中與國內局勢「表面穩定」，可能會降低敏感議題如部分軍售、伊朗談判和美加摩擦的溫度；但難保議題擦槍走火，或是川普為求刺激選情、「外銷轉內售」，都有可能。

另外一個值得觀察的就是美國與歐盟、北約的關係。川普第一任，已經與北約「分道揚鑣」；此任，再度與歐洲國家「冷眼以對」。期中選舉後，川普只可能愈發顯現出對中國、俄羅斯的興趣，以求「三邊平衡」和「權力穩定」，不會是真心交往，可能也拿不出具體成果。二○二八年以後，就會是另一番新局了！

現在如果綜合美媒和全美政治學界對於期中選舉的開票預期，顯示其中可能產生的情境包括：第一，分裂國會：民主黨拿下眾議院多數，共和黨保住參議院些微多數。第二，分裂政府：亦即民主黨全面掌握參、眾兩院，川普形同跛腳。第三，參、眾兩院仍維持脆弱多數，促使川普為求主導，將更加頻繁地運用行政命令權強制貫徹，美國國內政局將更加動盪。

無論如何，從今年期中選舉的預測結果來看，川普領銜的共和黨陣營，輸面可能大於贏面；民主黨也有機會重新奪回眾議院的控制權。如果川普在接下來的任期中，將重心轉向國內政治攻防，甚至對準民意機關，那麼就將重演第一任期的覆轍，以衝突、對抗與不確定性收場，埋下下屆選舉變天的導火線。