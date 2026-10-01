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中秋連假塞爆了 然後呢

聯合報／ 賀陳旦／交通部前部長（台北市）

中秋節人潮車潮到處塞車，罵聲連連，去開會甫回國的交通首長都被罵，口稱冤枉，大家期待昨天召開的檢討會會拿出辦法來免除以後的怪罪。

首先當然要弄清楚：這回連假預估流量和真實情況相符嗎？還是偏差在哪個環節？

今年四天連假，日本泰國都水災，國內相對連著好天氣，旅遊加探親就爆發了人潮。這一點似乎在假期前沒被重視。檢討會中應問責。

其次，光說總量，什麼破紀錄卅四點八萬人次、什麼一百卅萬車公里…沒有聚焦尖峰狀況，忽視細節，就等於沒檢討。

高速公路（含國五和蘇花）年節高峰期幾乎是全線飽和，會不會惡化成塞車，端看有沒有事故！因此今天檢討高速公路時，一定要追蹤事故地點和排除時間。

高鐵的問題看來在自由座車廂站客溢流。請列車長密切觀察溢流時地，通報後續車站控制進站（甚至賣票數），預防車內塞爆，也減輕月台擁擠防範落軌。

進而，要檢視其他城際運輸系統供需狀況。公路客運和台鐵有加班次嗎？有配合兩高壅塞區位配置轉乘嗎？烏日高鐵旅客月台等一小時上車、站一小時到台北，沒有人勸說改坐二百公尺外的台鐵嗎？

以上這些都是高公局長和台高總經理就足以做到的，那麼，交通部長可以做什麼？

第一，部長要系統思考減少集中量。局長們從供給端可以紓緩尖峰，但是要有效從需求面分散集中，得靠政策、加上市場機制。也就是要「有感覺的以價制量」。這就是交通部長的舞台了！

高鐵有十九年沒調票價，相對其他物價和國民所得，高鐵一點都不高貴。再加上疫情後公路客運乘客流失六成，台鐵勉強守住都會通勤客，高鐵在城際運輸一枝獨秀，旅客快速成長，壅塞已成常態。

部長要做的不是快快核定高鐵加價，傳統檢討票價反映物價上漲，只是拿來平衡會計收支，不具營運策略價值，沒有用票價來反映市場和服務水準。如何鼓勵並共商高鐵（參考航空業）能提出更彈性的票價方案，這才是部長的功能和角色！

第二，部長要授權運輸業者加班車擴大供給。老年人口增加，商務艙中優惠票價者比例日增，又全數由業者吸收，並不合理。交通部應洽相關部門找財源，幫公運減輕負擔，眼前在高鐵新列車未上線前，授權業者對年節加班車的商務艙暫不優惠，盡量提供一般旅客乘坐。

第三，以價制量市場機制應該成為普遍政策。公共運輸要有季節性票價，高速公路通行費也應該有以價制量的機制，至少仿匝道儀控在長假頭尾兩天實施。

用價格管理交通一向不討好，但請交通部同仁注意兩年股市長紅，已造成強大買車動力，不及早引進市場機制，今後高速公路更塞車。

第四，交通部要抬頭看向運輸系統以外的環境問題，請檢視連續假期的得失。過長假期，除了創造更集中交通尖峰外，也等於鼓勵出國觀光，傷害國旅；連續假期政策，交通部要從此次危險邊緣的塞爆為教訓，請相關部門重新檢討。

這種種從行為需求分散到倡導健康國旅，所涉及的政策和彈性管理，不是交通ＡＢＣ，但都是國家級視野，也唯有部長才足以承擔的視野。請加油！

連假 中秋節 塞車

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