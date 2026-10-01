高鐵擠爆 絕非旅運量過大能卸責

中秋連假落幕，卻演成了一場折磨民眾身心的交通浩劫。高鐵車站大廳人潮擠得水洩不通，自由座旅客人龍綿延月台、苦候近一小時，甚至大舉湧入對號座走道與商務車廂；國道淪為大型停車場，客運候車人流數以千計。民眾買了票卻擠不上車、開了車卻動彈不得，處處盡是行的焦慮與民怨；全台交通的癱瘓，絕非一句的「旅運量過大」能粉飾，事實上是因應變失能、管理規畫失當而釀成的人禍。

交通部面對混亂的傲慢與輕忽，更令人難以忍受！在疏運壓力最沉重的連假前夕，交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲遠赴德國參展。面對前線癱瘓與民怨沸騰，身為主管全國交通命脈的部長，竟輕描淡寫地回應「坐鎮不是一定要在辦公室」；直到連假最後一天，兩位高層才現身台中站視察，被外界痛批為遲來的「作秀擺拍」。

相較於具備軌道專業背景、提早返台坐鎮而使台鐵疏運相對平穩的專業官員，主管部會的表現高下立判。「在國外也能坐鎮」的說詞，不僅是鬼話連篇的卸責劇碼，更是對第一線疲於奔命的站務員、國道警察，以及在車站揮汗苦等的民眾最無情的諷刺。高鐵營運管理的崩壞，更暴露了經營思維的怠惰與對消費者權益的踐踏。

高鐵做為西部縱貫走廊最重要的公共運輸骨幹，長期以來販售自由座、對號座與商務車廂等不同等級的服務，向乘客收取不同的票價，這背後代表著明確的契約精神與品質承諾。然在此次連假中，高鐵既未在進站端嚴格落實人流總量管制，亦未在月台做好動線引導與車廂分流，任由人潮失控湧入商務車廂，直接將列車降級為「先擠先贏」的混亂空間。

誠如法界人士所言，民眾在重大節慶自願展現的體諒與包容，絕不可被交通主政部門視為理所當然。交通部與高鐵公司若以為，把服務等級混為一談就能混過人潮尖峰，無異於親手砸碎高鐵多年來累積的民眾信任。

在民怨炸鍋之後，交通部召開的檢討會議依然滿紙抽象空話，諸如「提早掌握數據」、「提升舒適度」等官僚修辭，完全無助於解決實質瓶頸。下一個考驗已在眼前，雙十連假與光復節連假接踵而至；民眾需要的，不是看官員開幾次無關痛癢的檢討會，問題是看得見、用得著的具體因應措施在哪？

交通部與高鐵必須徹底收起僥倖心態與官僚惰性，繃緊每一根神經：

首先，徹底檢討尖峰時段的發售機制，建立明確的運量預警門檻與月台人流閘控；其次，應將「區間折返、全自由座列車」的預備編組全面制度化，一旦人潮達到警戒值便即刻啟動，而非等候車大廳癱瘓後才被動加開；最後，必須將各大場站的即時餘位與動態資訊公開透明化，讓旅客具備提前轉乘條件，或做為改道的分流依據。

權力伴隨責任，專業攸關民生。重大公共運輸事業若淪為政治酬庸的溫床，其決策卻無專業且無能，最終仍是由全民承受苦果。執政當局若仍不知警醒，繼續任由不具專業的政務官以傲慢言行敷衍塞責，那麼即將到來的連續假期，只會再次證明執政的無知與無能。