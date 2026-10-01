讀家觀點／中美能否跨越修昔底德陷阱？

「中美兩個大國合則兩利、鬥則俱傷」，習近平在白宮歡迎儀式說得很直白。中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性的、有邊界的，是「你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥」，雙方必須守住不衝突、不對抗的底線。這段話當然有外交辭令成分，卻點出兩強交手的現實；就是兩國都有讓對方受傷的能力，卻沒有誰能毫無代價地把對方擊倒。

中共不是沒有可以讓美國感到痛的牌。川普政府提高關稅、強化科技與出口限制後，北京以稀土與關鍵礦物管制反制。稀土與永久磁鐵牽動汽車、軍工、電子與先進製造，美國對大陸供應鏈的依賴，也使這張牌成為北京少數能直接打到美國產業痛點的戰略槓桿。但問題也正在這裡。既然北京手上握有如此有力的牌，為什麼沒有一路打到底？

答案恐怕不是中共突然放棄競爭，而是北京很清楚，「讓美國受傷」與「讓中國獲利」是兩回事。稀土是威力強大的牌，也是一張不能輕易打光的牌。若把供應鏈武器化到極致，短期固然可能迫使美國汽車、國防與科技企業停產或增加成本，長期卻會逼華府投入更多資源建立替代供應鏈，也會促使日本、歐洲與澳洲加快降低對中國依賴，這張牌可能愈不值錢。

此外，大陸仍需要全球市場。北京要的是發展、影響力與更大的戰略迴旋空間，而不是把自己的出口市場推向全面脫鉤。去年中美關稅與出口管制曾一路升高，最後雙方仍選擇休戰；今年川習再度會晤，延長「穩定」、處理稀土供應、降低經貿摩擦等，仍是重要談判內容。說明雙方經過一輪又一輪較量後，都開始觸碰到一條看不見的界線─只要制裁跨過某個臨界點，傷害就不再是單向的。

這也使習近平所說的「競爭有邊界」值得仔細咀嚼。它不是要求美國停止競爭，更不是北京準備放下手中的牌，而是試圖把中美關係從「誰把誰打倒」，重新定義為「誰能在長期競爭中取得更有利位置」。川普此次把安全、貿易、科技與人工智慧等列入會談，中美需要處理的已不只是競爭，而是競爭走到哪裡必須停手，否則局部勝利卻可能換來整體失控。

我們不要因為中共沒有把稀土牌打到底，就誤判北京缺乏反制能力；也不能因為華府願意與中共談穩定，就認為美國已放棄科技與戰略競爭。大國較量的高明之處，本非每次都把底牌掀開，而是要讓對手知道底牌存在，迫使對方在下一個決策之前先計算代價。

中共原本可讓美國經濟承受更大衝擊，最後卻沒走到極端；這並非兩國從此和解，而是冷靜計算成本後的決定。美國掌握高階晶片、金融與科技體系優勢，大陸握有稀土加工、製造規模和龐大市場；雙方的較量形勢不是誰消滅誰，其本質是「相互脆弱」，雙方都承受不起全面失控。

習說「修昔底德陷阱可以跨越」，考驗的不是漂亮的政治修辭，卻是中美雙方能否接受現實難題─競爭或許沒有終點，但必須互有邊界。如今兩個大國手上都握有足以重創對方的武器，誰懂得什麼時機點該停手？