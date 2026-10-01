AI治理關鍵 不能只靠企業自律

近日有關ＡＩ發展速度與監管的討論甚囂塵上。川普更找來業界諸巨頭，不改其樂觀態度，拒絕新增聯邦ＡＩ監管規定，支持業者自律和加強內部與外部安全評估。

天主教教宗良十四世則公開質疑ＡＩ的安全，批評輝達執行長黃仁勳淡化ＡＩ風險。ＡＩ治理的核心關鍵，究竟是「純粹產業自律」或「全面行政官僚管制」，還是有其他更適當方式，兼顧市場創新活力與公共安全底線？值得深究。

將ＡＩ的治理全然寄託於科技巨頭簽署的自律公約，在制度設計上存在難以克服的動機錯配。在資本市場對算力迭代與市占擴張的高度壓力下，嚴謹的安全測試與模型對齊往往拉長研發周期，導致企業在面臨商業競爭時極易犧牲防護底線。自律模式無可避免地陷入「球員兼裁判」的利益衝突與資訊黑箱。前沿模型的深層架構、訓練數據及對齊指標均屬企業核心機密，外部社會在缺乏強制驗證工具的狀況下，內部風控評估往往淪為撫平公眾疑慮的公關修辭。

缺乏外部法律後盾的承諾必然誘發博弈論中的囚徒困境。主動放慢節奏以確保安全邊界的負責任開發者，容易遭到規避合規成本的競爭對手迅速超車，最終導致整體產業出現劣幣驅逐良幣的逆向淘汰。

相對於產業自律的疲軟無力，過度仰賴傳統科層體制的公權力管制，則面臨嚴峻的制度時滯問題。立法程序的冗長審議，難以追趕呈現非線性爆發的技術迭代，靜態法條往往在頒布時便已落後於現實，難以精準規範新興的模型能力；繁複的前置行政審批更可能扭曲市場結構，形成非預期的寡占屏障。大型科技企業擁有龐大的法務、合規與遊說資源，而嚴苛的全面准入制度往往大幅抬高營運成本，進而扼殺初創企業的創新空間。

在地緣戰略的維度上，各國決策圈普遍擔憂：單方面過嚴的剛性禁令，會削弱本國在關鍵戰略領域的競爭力。這種對戰略落後的恐懼，往往促使政策在全面放任與事後補救之間搖擺，難以建立可持續的長期治理架構。

單純依賴科技產業的道德自律必然面臨利益衝突與委託代理失靈；而全然交由傳統公權力管制，亦可能陷入技術脫節與扼殺創新的制度泥淖。走出上述兩極困境的合理出路，在於建立務實的治理路徑，採「技術標準產學協同、安全底線公權法定」的分層架構。治理重心應聚焦於高運算門檻的前沿基礎模型，而非對中下游應用層與開放原始碼社群施加全面干預。

立法機關必須代表公共意志，畫定清晰且不可踰越的法定紅線。該紅線應具體界定災難性威脅邊界，明確禁止模型自主合成致命生物化學武器、自主策畫關鍵基礎設施網路癱瘓，以及未經授權的跨系統自我複製與逃逸。

在具體執行機制上，必須落實安全評估權與法律熔斷權的制度分離。技術測試指標由產學界共同研訂，但審計權力應委由無商業利益關聯的獨立第三方公共機構執行；一旦監測數據證實模型越過法定安全門檻值，主管機關即可依法強制啟動熔斷機制並停止其運行，徹底斬斷「球員兼裁判」的治理失靈。