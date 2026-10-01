AI減速豈可球員兼裁判

九月以來，人工智慧產業出現耐人尋味的一幕。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）公開呼籲放緩前沿模型研發，OpenAI執行長奧特曼與xAI創辦人馬斯克也先後示警。奧特曼更在聯合國安理會直言，他憂心人類失去控制權，也擔心技術落入少數寡頭之手；Anthropic的安全研究同樣警告，高階ＡＩ可能出現欺瞞、操縱，甚至抗拒關閉等行為，帶來難以逆轉的風險。

這些警告並非危言聳聽。ＡＩ已可協助非專業者設計致病病原體或化學毒劑，大幅降低生化攻擊門檻；也能自動搜尋軟體漏洞，對電網、金融與醫院系統發動攻擊；自主武器甚至可能在缺乏人類即時授權下鎖定目標。更令人不安的是，一旦ＡＩ代理取得資金與系統權限，還可能自我複製、規避監控，讓人類來不及拉下開關。

當打造引擎的人都開始警告煞車可能失靈，問題也就來了：既然人人都說該慢下來，為什麼沒有一家企業敢先踩煞車？答案正是經典的「囚徒困境」。在動輒數百億美元的算力競賽中，任何一家企業率先減速，都未必換得到更安全的世界，卻可能立即失去資本、人才與市場主導權。

ＡＩ巨頭齊聲示警，恰恰說明即使身處競賽核心，也沒有人能憑一己之力退出賽局。因此，ＡＩ的煞車不能只靠駕駛者的良心，而必須由外部制度來安裝。但更棘手的問題也隨之而來：這套煞車究竟由誰設計？

如果安全門檻全由領先企業定義，由少數科技巨頭決定誰的模型「安全」、誰有資格進場，那麼安全規範很可能反過來成為「監管護城河」，把後進者、學術界與開源社群擋在門外。如此一來，即使降低了機器失控的風險，卻可能換來另一種危險：技術、資本、規則制定權，進一步集中在極少數人手中。所以，真正的難題早已不只是「如何管ＡＩ」，而是誰有資格定義安全？誰來監督監管者？安全標準能不能公開、可驗證，並接受社會制衡？

治理當然不能只交給企業自律。「ＡＩ教父」暨諾貝爾獎得主傑佛瑞．辛頓已多次公開示警。ＡＩ正在動搖的，不只是某一項技術規範，而是文明社會賴以運作的基本秩序。生成式ＡＩ破壞的不只是事實真偽，更可能侵蝕人們對「真實」本身的信任；當社會失去共同事實，公共討論也就失去共同座標。同樣值得警惕的是，當金融授信、司法審理、醫療診斷愈來愈依賴演算法，「系統決定的」很可能成為最方便、也最廉價的卸責遁詞。真正有效的ＡＩ煞車，至少需要三根外部支柱：

第一，建立獨立第三方的法定評測制度，終結開發者球員兼裁判，對高風險模型須實施具有法律拘束力的「紅隊測試」與風險申報。第二，確立最終的人為責任，在涉及人身、權利、財產等高風險領域，不能讓技術黑箱成為免責理由。第三，建立算力的可追溯治理。演算法看不見，但高階晶片、資料中心能耗及先進封裝，都是看得見、數得出、管得到的實體節點。若治理無法延伸到算力基礎設施，跨國安全防線亟易淪為紙上談兵。

如今，握著方向盤的人一再向窗外高喊「減速」，世人不能只報以掌聲。若煞車的設計、安裝與啟動，最後仍由賽車手一手包辦，那麼需要提防的就不只是失控的引擎，而是那隻假安全之名、卻企圖永遠握住方向盤的手。