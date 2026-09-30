去中華民國 是國安問題根源

廿六日外交部次長吳志中表示，川習會上，美國總統川普與中國國家主席習近平提到二戰中美並肩作戰等說法，「是去中華民國化」，言猶在耳；然而，我駐洛杉磯辦事處今年國慶酒會邀請函，卻出現「台灣雙十國慶」（Taiwan National Day），而不是去年的「中華民國一一四年國慶」。

中華民國的國慶，為什麼今年變成「台灣雙十國慶」？這不僅是賴政府政治語言的轉變，更是牽涉到國家名稱、憲政定位，以及中華民國對內、對外自我定位的問題。

首先，中華民國是一個憲政國號；台灣則是一個地理、社會與政治共同體名稱。如果台灣取代中華民國成為主要的國家識別名稱，那麼中華民國究竟還剩下多少國家意義？

其次，若賴政府選擇「Taiwan」作為國家認同與國際識別，就該回答一個基本憲政問題：台灣與中華民國是什麼關係？台灣是中華民國在台灣與國際的通稱、還是要將「台灣成為新的國家主體」？

再次，國慶日是一個國家對自己歷史的回答。十月十日紀念的是一九一一年辛亥革命與中華民國建立的歷史。因此，「中華民國國慶」與「台灣國慶」是兩種不同的政治歷史敘事：一是中華民國的憲政建立與延續；一是切割中華民國與台灣的歷史連結，逐步建立一個新的「台灣國家敘事」。

尤其，賴政府務要誠實面對的是，以「台灣」取代「中華民國」的，增加了多少國際能見度、多少實質外交空間？或者反向增加更多的攔阻？目前邦交國仍然只有十二個、賴總統出訪增加更多攔阻，甚至就職迄今美國仍不允許其過境美國本土。

賴政府必須回答，究竟是在捍衛中華民國，還是在逐步把中華民國留在歷史裡？口口聲聲說台灣沒有台獨問題，卻借用國慶「去中華民國化」，讓「中華民國」從國慶名稱中消失。如此混淆國家認同，是國家安全問題的根源。