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去中華民國 是國安問題根源

聯合報／ 吳榮鎭／大學教師（屏縣鹽埔）
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。聯合報系資料照片
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。聯合報系資料照片

廿六日外交部次長吳志中表示，川習會上，美國總統川普與中國國家主席習近平提到二戰中美並肩作戰等說法，「是去中華民國化」，言猶在耳；然而，我駐洛杉磯辦事處今年國慶酒會邀請函，卻出現「台灣雙十國慶」（Taiwan National Day），而不是去年的「中華民國一一四年國慶」。

中華民國的國慶，為什麼今年變成「台灣雙十國慶」？這不僅是賴政府政治語言的轉變，更是牽涉到國家名稱、憲政定位，以及中華民國對內、對外自我定位的問題。

首先，中華民國是一個憲政國號；台灣則是一個地理、社會與政治共同體名稱。如果台灣取代中華民國成為主要的國家識別名稱，那麼中華民國究竟還剩下多少國家意義？

其次，若賴政府選擇「Taiwan」作為國家認同與國際識別，就該回答一個基本憲政問題：台灣與中華民國是什麼關係？台灣是中華民國在台灣與國際的通稱、還是要將「台灣成為新的國家主體」？

再次，國慶日是一個國家對自己歷史的回答。十月十日紀念的是一九一一年辛亥革命與中華民國建立的歷史。因此，「中華民國國慶」與「台灣國慶」是兩種不同的政治歷史敘事：一是中華民國的憲政建立與延續；一是切割中華民國與台灣的歷史連結，逐步建立一個新的「台灣國家敘事」。

尤其，賴政府務要誠實面對的是，以「台灣」取代「中華民國」的，增加了多少國際能見度、多少實質外交空間？或者反向增加更多的攔阻？目前邦交國仍然只有十二個、賴總統出訪增加更多攔阻，甚至就職迄今美國仍不允許其過境美國本土。

賴政府必須回答，究竟是在捍衛中華民國，還是在逐步把中華民國留在歷史裡？口口聲聲說台灣沒有台獨問題，卻借用國慶「去中華民國化」，讓「中華民國」從國慶名稱中消失。如此混淆國家認同，是國家安全問題的根源。

國安 中華民國 去中

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