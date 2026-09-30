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不談政見 只問甘蔗？

聯合報／ 李嘉賢／教育工作者（嘉義市）
針對忘記帶走福德宮贈送的甘蔗，台北市長蔣萬安表示很感謝廟方，真的疏忽了「真正足歹勢」。記者曾原信／攝影
針對忘記帶走福德宮贈送的甘蔗，台北市長蔣萬安表示很感謝廟方，真的疏忽了「真正足歹勢」。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安日前出席中庄仔福德宮舉辦的晚宴，卻爆出離開時忘了將廟方贈送的甘蔗帶走，確實不應該，對廟方也失禮，但是為了一根甘蔗，綠營竟然可以用放大鏡檢視多天，實在令人匪夷所思。

在年底地方大選之前，真正與民眾攸關的，應該是參選人究竟能夠端出哪些政策牛肉，而非這根甘蔗到底流落去了何方，理性的選民們也不會因為一根甘蔗而改變投票意向。倘若綠營真的想要贏得勝選，大可把蔣萬安市長在上屆競選時提出的政見，找出來一一檢視，看看哪些政見沒有落實，並予以抨擊，把選戰拉回應該有的主戰場，而非針對一根甘蔗在大作文章。

尤其在選戰開跑後，相信每個參選人都是行程滿檔，倘若隨身幕僚未及時提醒，在部分細節上會有所疏漏，都是在所難免的事情。因此在接下來的日子裡，類似的事情不管是哪個政黨的參選人，都有可能會碰上，只要當事人事後願意真心表達歉意，對手陣營真的不必當作頭等大事來進行追殺。

選戰開打至今，綠營少從政策面著手，去抨擊蔣市長過往的政見，反倒一再針對蔣市長的家人、血統及學歷等進行鋪天蓋地的攻擊。相對的，選民也會質疑：是否蔣市長在上屆選舉時提出的政見落實度不差，只好在私領域不斷抹黑？

台灣在政黨惡鬥下，已禁不起繼續內耗，期盼接下來的選戰裡，各黨的參選人能夠將選戰拉回應有的主軸，在政見上多下工夫！

甘蔗 政見 蔣萬安

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