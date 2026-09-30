學歷無辜 因選舉蒙塵

王爾德說，人生有兩種悲劇：一是得不到想要的，二是得到了。台灣政治人物則多了第三種：得到了，卻被翻譯成別的東西。

蔣萬安第十屆立委英文簡歷上的「ＳＪＤ」（研究型博士）於九月廿五日一夜瘦身為「ＪＤ」（法律專業學位），市府說是委外廠商譯錯，綠營說是心虛竄改；藍營旋即翻出蘇巧慧第九屆英文簡歷同樣赫然寫著「ＳＪＤ」，而她實際最高學歷是「ＬＬＭ」（法學碩士學位），中文版則具體標示著「博士候選人」，她至今仍重申從未自稱博士。兩位賓大法學院校友，一位被多送一級，一位被提前畢業，彷彿立法院的翻譯廠商，才是全台最慷慨的學位授予機構。

蕭伯納若在，必定拍案：問題從不在人，而在把人逼成演員的制度。回顧二〇二〇年以降的學倫風暴：高雄市議員李眉蓁碩論九成六照抄，連錯字都忠誠搬運；前新竹市市長林智堅雙碩士雙雙撤銷，民進黨「全黨挺一人」，終致北台灣兵敗如山倒；前立委蔡適應憑十年田野紀錄，靠校內申訴絕地翻盤；前國安局長陳明通經教評會認定對學生論文指導不周，卻仍安然退休；民進黨二○二二年地方選舉的敗選檢討更白紙黑字，把學倫處理失當列為重傷年輕選票的主因。

病灶早已清楚：選民迷信名校光環，政治人物急於文憑鍍金，大學以在職專班換取政商人脈，仿佛一場各取所需的等價交換。

雨果在「悲慘世界」裡，為一條麵包服了十九年苦役的冉阿讓落淚；今日我們又該為誰哭泣？為那名連錯字都被整篇搬走的原作者，為被迫站上政治擂台的學倫會委員，為在職專班裡下班後挑燈苦讀的上班族。他們的文憑因政客而蒙塵，台大才不得不在證書上加註「在職專班」四字，像替無辜者烙上印記。學術本是象牙塔裡的一盞燈，如今卻成了選戰中互擲的火把，燒掉的不只是候選人，還有本該辯論的捷運、房價與長照。

馬克吐溫那句常被引用的名言說，謊言已繞地球半圈，真相才剛穿好鞋。最佳例證莫過新竹市長高虹安：民事被判賠資策會四十萬元並刪文登報，誣告案二審改判六月、仍上訴三審，著作權刑案今年四月又發回更審；立法院卻趕在六月三讀選罷法修正，讓得易服社會勞動者照樣登記參選，坊間逕稱「高虹安條款」。原來法律不必追上真相，只需追上候選人。

然則，若仍要對這座島嶼懷抱一點不合時宜的希望，建言有三：其一，立法院與中選會應將候選人中英文學歷一律以原始證書為準，由當事人親自簽認，讓「翻譯廠商」從此退役；其二，各政黨應比照民進黨二○二三年建立的論文學倫前置審查，將清查移至提名之前，並擴及地方首長；其三，大學須守住同儕審查的獨立，既不為執政者護航，也不為在野者磨刀。

學歷本無辜，ＪＤ也好，ＳＪＤ也罷，不過是幾個字母的排列組合；真正需要驗證的，是那個在錯誤被揭穿時，選擇澄清、推諉或反咬的人。畢竟選民最後投下的，從來不是一張文憑，而是一份信任，而信任這種東西，可沒有限期補正論文的寬限。