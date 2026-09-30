不妨建立彈性日 錯開假期人潮

每逢連假，台灣都演同一齣戲。放假前，高鐵南下塞爆，國道一路「紫」；收假日方向倒過來。這次中秋連假，有人在高鐵台中站排了一個小時還上不了車，有人買到對號座卻被自由座人潮擋住，國道五號甚至一路塞到凌晨。

這不是意外，也不是天災。哪一天南下最多、哪一天北返最多，交通部早就知道。幾十萬人拿著同一本行事曆，在幾個小時內往同一方向移動，那不論再增加多少班次也消化不了。

每逢連假，真正需要管理的是人潮移動的時間，即使交通容量再大，也禁不起這種幾小時內突然湧入的交通需求。

與其每次連假都加開班車、實施高乘載和匝道儀控，不如設法把人潮錯開。政府可建立「彈性放假與收假日」，連假前後半天，公務機關與公營事業實施彈性上班，鼓勵企業跟進，學校也可配合彈性到校。

畢竟一年真正塞到動彈不得的，其實就那幾個固定時段。這次高鐵自由座造成混亂，平日自由座方便，連假卻成為災難。幾千人拿著無對號的車票湧入車站，卻不知道自己搭得到哪班車，最後連對號座旅客都可能被堵住。

連假尖峰時段，高鐵應考慮取消自由座，全面採行對號。若仍要保留自由座就應限制人數，且只有當次列車的乘客才能進站，不能讓旅客全湧進月台；如此至少旅客不必拖著行李到月台碰運氣，高鐵也能估計每班車大概有多少人，不必等車站塞爆才拉起管制線。

此外，高鐵若要等七十分鐘，則應使旅客知道改搭台鐵是否比較快？客運還有沒有位置？交通部不能只說「請利用多元運具」，然後叫民眾自己打開Ａｐｐ找答案。

政府應把高鐵、台鐵、國道客運資訊放在同一平台，手機一看就能曉得高鐵預估等待時間、轉搭台鐵是否有車、客運還有多少空位。交通部雖強調所有旅客都疏運完成，但這句話恐難讓在月台排了兩小時、在高速公路塞了三小時的人滿意。餐廳讓客人等了兩小時，就算「最後都有吃到飯」，能說服務沒有問題？

以後每逢連假，交通部除了公布運量，也應公布高鐵最長等待時間、國道最長壅塞時間、事故平均排除時間。運送了多少人是政府的統計數字，等了多久才搭上車、上了高速公路，卻是民眾切身的感受。

下一個連假很快又要來，連假前後彈性上下班、自由座管制、整合運具資訊，這些事情不需等新的高鐵列車投入營運來解圍。既然可預計哪一天會塞，就別再等塞完才檢討，要好好設想，如何讓大家不要在同一時間內一起移動。